A Judge no le molestaría si Soto recibe un contrato más lucrativo que el suyo con Yankees

NUEVA YORK (AP) — A Aaron Judge no le molestaría si el agente libre dominicano Juan Soto consigue un acuerdo más lucrativo con los Yankees de Nueva York que su propio convenio de 360 millones de dólares por nueve años.

“No es mi dinero. Realmente no me importa mientras tengamos a los mejores jugadores. Mientras podamos obtener lo máximo, estoy feliz con lo que sea”, dijo Judge el viernes, un día después de haber ganado por unanimidad su segundo premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana. “Nunca ha sido algo en lo que piense, en quién recibe el mayor pago”.

PUBLICIDAD

Judge lideró las Grandes Ligas con 58 jonrones, 144 carreras impulsadas y 133 bases por bolas, al batear para.322 con los Yankees, que llegaron a la Serie Mundial por primera vez desde 2009, sólo para perder ante los Dodgers de Los Ángeles.

Soto ostentó un promedio de .288 con 41 bambinazos, 109 carreras producidas y 129 bases por bolas en su primera temporada con los Yankees y terminó tercero en la votación para el Jugador Más Valioso, también detrás del campocorto de Kansas City, Bobby Witt Jr.

El quisqueyano, agente libre a los 26 años, se ha reunido con los Yankees, Mets, Dodgers de Los Ángeles y Medias Rojas de Boston, y planea conversar también con los Filis de Filadelfia, dijo una persona familiarizada con las negociaciones. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque las reuniones no han sido anunciadas públicamente.

Las negociaciones difícilmente se intensificarán hasta después del Día de Acción de Gracias —28 de noviembre.

Judge, quien vivió la experiencia de ser agente libre después de batear 62 jonrones en 2022, un récord de la Liga Americana, no ha hablado con Soto desde la Serie Mundial.

PUBLICIDAD

“Lo mejor es realmente darles espacio”, dijo Judge. “Hablé con él toda la temporada y sabe cómo nos sentimos respecto a él y creo que lo más importante ahora es dejar que haga lo suyo con su familia, que lo piense, hable con la gente y tome la decisión correcta para él y su familia”.

Soto se reunió con los ejecutivos de los Yankees el lunes en un hotel en el sur de California. El grupo incluía al propietario, Hal Steinbrenner; al presidente del equipo, Randy Levine; al gerente general, Brian Cashman; al mánager, Aaron Boone, y al asesor senior para operaciones de béisbol, Omar Minaya.

“Tuvimos una buena reunión. Fue un diálogo honesto de ida y vuelta, de un par de horas de duración”, dijo Steinbrenner el miércoles.

Cuando se le preguntó cuán confiado estaba en retener a Soto, Steinbrenner dijo: “No tengo idea. Estaremos en las opciones. Lo dejaré así”.

Soto y Judge ocuparon el 2do y 3er lugar en el orden al bate de los Yankees en 153 juegos, un récord de la franquicia, superando los 145 de Joe Dugan y Babe Ruth en 1923, según el Elias Sports Bureau.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.