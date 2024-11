Guardaespaldas de Floyd Mayweather rompen cámara de $3 mil tras discusión en entrevista

Los miembros del equipo de seguridad del exboxeador Floyd “Money” Mayweather han sido señalados por alegadamente destruir equipo de grabación durante un incidente ocurrido en un estudio de grabación en la ciudad de Nueva York.

Según la información publicada por el diario estadounidense, The New York Post, los guardaespaldas de Mayweather Jr. rompieron una cámara valorada en alrededor de 3,000 dólares en medio del altercado, indicaron las fuentes policiales al medio.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió luego de una entrevista con el exboxeador en las oficinas de la plataforma Zeam Studio en la sexta avenida de Manhattan, según las fuentes.

El medio indicó que se desconoce la razón por la cual ocurrió la disputa que comenzó por una discusión entre empleados del estudio y el equipo de seguridad de Mayweather.

Durante el altercado, los guardaespaldas del exboxeador alegadamente se metieron al estudio, agarraron la cámara valorada en 3 mil dólares y la estrellaron contra el piso.

The New York Post indicó que intentó conseguir una respuesta del equipo de trabajo y la representación de Mayweather pero no respondieron a la petición.

Este no es el primer incidente que protagoniza el exboxeador que ha sido muy controversial en su carrera. Un hombre demandó a Mayweather por un incidente ocurrido en el año 2022, donde alegadamente un miembro del equipo de seguridad del exboxeador lo agarró y le intentó quitar su celular tras verlo grabando al púgil. Esto mientras se encontraba en el restaurante Yard House en la ciudad de Los Ángeles.

Actualmente, el exboxeador con récord de 50-0 con 27 nocáuts se encuentra disfrutando de su retiro. Sin embargo, este se encuentra activo en la compra de propiedades alrededor de los Estados Unidos. Medios como Bien Sports reportan que el exboxeador ha comprado unos 60 edificios para más de mil unidades de vivienda en Nueva York el pasado año.