Joven boricua gana primer lugar en competencia mundial de tiro al blanco

Un joven de 16 años hizo historia al convertirse en el primer puertorriqueño en ganar el primer lugar en la categoría Junior del 2024 World Field Target Championship, que se llevó a cabo en Arizona.

Se trata de Ian A. De León Nieves, quien fue seleccionado como uno de los mejores tiradores de Puerto Rico para representar a la Isla, marcando la primera vez que el equipo compite oficialmente bajo la bandera puertorriqueña en esta prestigiosa competencia.

El evento, organizado por la American Airgun Field Target Association (AAFTA), reunió a competidores de 18 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Inglaterra, Sudáfrica y Australia.

“Fue una competencia muy dura y desafiante, pero con la ayuda de Dios y el apoyo de todo el equipo, logré alcanzar este triunfo”, expresó Ian A. De León Nieves.

Durante los cinco intensos días de competencia, De León demostró su habilidad y precisión enfrentándose a nuevos retos, como competir en una categoría diferente y adaptarse a condiciones atmosféricas completamente distintas a las de Puerto Rico. La competencia tuvo lugar en una elevación de aproximadamente 2,000 a 2,190 pies (609 a 667 metros) sobre el nivel del mar y temperaturas fluctuantes entre los altos 70 y bajos 50 grados Fahrenheit, un contraste significativo con el clima tropical al que está acostumbrado.

A pesar de su corta edad y con solo dos años de experiencia en este deporte, De León ya cuenta con logros destacados, como haber ganado el Campeonato Regional 2023 en la Categoría Open a nivel local. Su reciente triunfo no solo consolida su posición como una joven promesa, sino también como un prodigio del tiro al blanco en Puerto Rico. El joven cursa el undécimo grado en The School of San Juan.

Con este histórico logro, Ian A. De León Nieves inspira a las futuras generaciones de atletas puertorriqueños y eleva el nombre de Puerto Rico en el escenario internacional del tiro al blanco.