José Berríos dona equipo a jóvenes peloteros que fueron víctima de robo

El puertorriqueño José Berríos, abridor de los Azulejos de Toronto, festeja luego de sacar un out en el juego del sábado 31 de agosto de 2024, ante los Mellizos de Minnesota (AP Foto/Matt Krohn)

El lanzador puertorriqueño de los Azulejos de Toronto en las Grandes Ligas (MLB, en inglés) realizó un enorme gesto al donarle el equipo necesario a dos jóvenes peloteros que fueron víctimas de robo.

Todo comenzó cuando la madre de los jóvenes, Carla López, acudió a las redes sociales para realizar la denuncia del robo de su vehículo que contenía el equipo necesario para los jugadores de béisbol. Los jóvenes viajarán este jueves a la República Dominicana para una competencia, pero sin el equipo para practicar el deporte.

“Te robaste el sueño de unos nenes que les toca viajar mañana, me robaste la guagua el lunes, pero mis hijos salen de viaje a representar tu isla o donde tú vives, se van en un viaje de diez días a representar a Puerto Rico a jugar pelota. ¿Tú sabes cómo están mis hijos que no tienen su equipo? No tienen sus guantes, sus cosas para jugar béisbol”, expresó la madre en su cuenta de Instagram.

“¿Qué ganaste? Te resta por vivir y lo que uno hace mal, uno tiene que pagarlo y hay consecuencias en la vida”, añadió la madre.

Según se reportó, los hechos ocurrieron en la urbanización Metrópolis en Carolina, donde se hurtó el vehículo marca Ford F-150 gris del año 2021 con tablilla 1099837. En el interior se encontraba el equipo de los jóvenes, como guantes, bates, etc.

Sin embargo, ante el llamado de la madre, respondió el lanzador de Grandes Ligas para ayudar a los jóvenes Yadriel Ruiz y Dylan Ruiz, quienes juegan en la International Baseball Academy.

El equipo fue donado por la fundación de Berríos, llamada Fundación La Mákina y la empresa Deportes Salvador Colom quienes brindaron el equipo deportivo a los jóvenes peloteros que hoy salen a la República Dominicana.

Según reportó Telenoticias (Telemundo), el lanzador boricua acudió a la tienda para acompañar a los jóvenes y ayudarlos a seleccionar su equipo de béisbol.