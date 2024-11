Javier Báez y José Berríos se vuelven a unir para “El Dream HR Derby & Celebrity Softball Game”

Las estrellas boricuas de las Grandes Ligas (MLB, en inglés) Javier Báez y José Berríos anunciaron el regreso del evento “El Dream HR Derby & Celebrity Softball Game” en el Estadio Roberto Clemente Walker en Carolina.

El evento promueve el apoyo a la juventud en Puerto Rico y Canadá a través de programas inclusivos, rehabilitación de instalaciones deportivas y eventos comunitarios. Este evento será una colaboración entre la fundación La Mákina y Jays Care Foundation.

Este año se llevará a cabo, el sábado, 14 de diciembre y se espera la asistencia de más de 10,000 personas, de 4:00 pm a 10:00 pm, para disfrutar del “HR Derby & Celebrity Softball Game” y de un encuentro entre el Team La Makina y el Team El Mago, conformado por miembros de la nueva fundación de Javy Báez, El Mago Foundation.

Con un enfoque hacia la población con espina bífida, el pelotero puertorriqueño de la MLB de los Tigres de Detroit, Javier “El Mago” Báez, ha iniciado su labor filantrópica con El Mago Foundation, con la que espera recaudar fondos para crear conciencia sobre esta enfermedad.

Su mayor motivación para iniciar esta fundación ha sido la historia que vivió junto a su hermana, quien falleció en 2016, cuando él era jugador de los Chicago Cubs, por complicaciones relacionadas a esta enfermedad.

“Ella me enseñó a mí y a mi familia a no rendirnos nunca”, dijo en aquella ocasión al Chicago Sun-Times, y ahora la honra con esta nueva fundación.

Una de las primeras labores filantrópicas de El Mago Foundation será la participación de su equipo en “El Dream HR Derby & Celebrity Softball Game”, evento en el que también participarán diversas figuras del deporte y el entretenimiento como Miguel Cabrera, Amanda Serrano, Ozuna, Angélique Burgos, Darell, Edgar Berlanga, Gianlucca Peroti, Gregory Soto, Jonathan Schoop, Lunay, Machete Maldonado, Nio García, entre otras sorpresas. Además, la Fundación Roberto Clemente se une a esta iniciativa y ofrecerá clínicas de béisbol para 200 niños antes del inicio del evento. Los boletos para este gran evento están a la venta por Ticketera.com. Para los que no puedan asistir, WAPA Deportes transmitirá en vivo para que nadie se lo pierda.

Por otro lado, la misión de la Fundación La Makina es empoderar y transformar las vidas y comunidades a través del deporte, la educación y la inspiración, fomentando un futuro más brillante para la próxima generación.

Este año, con los fondos recaudados del “HR Derby & Celebrity Softball Game” en su primera edición en 2023, se lanzaron nuevos programas en Puerto Rico, incluyendo el programa de inclusión Challenger Baseball, las clínicas de softbol para niñas Girls at Bat y las clínicas del programa Revitalizing Baseball in Inner Cities. Este año, a través de estos programas, La Makina ha impactado a 3,500 niños y ha completado la remodelación del parque de Daguao, donde los hermanos Edwin “Sugar” y Alexis Díaz se desarrollaron como atletas y promueven el deporte a través de su organización Team Sugar, la cual impacta a 300 niños de la comunidad de Naguabo.

Los fondos recaudados este año (2024) por parte de la Fundación La Makina estarán destinados a continuar el crecimiento de los programas actuales, así como a financiar nuevas iniciativas.

Entre los proyectos prioritarios se incluyen la construcción de un parque de béisbol para participantes con diversidad funcional en el recinto de la UPR Bayamón, la implementación de un programa de becas para estudiantes del programa de Educación Física Adaptada en dicha universidad, la creación de becas para la Carlos Beltrán Academy y el establecimiento de un programa de desarrollo para peloteros élite, donde se les proporcionarán todas las herramientas necesarias para alcanzar su máximo nivel de preparación y, así, maximizar sus oportunidades de obtener becas universitarias en Estados Unidos.