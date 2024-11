Sobre $18 millones las ganancias en ventas de taquillas de la pelea Paul vs Tyson . Serrano vs Taylor

Jake Paul (L) punches Mike Tyson during their heavyweight bout at AT&T Stadium on November 15, 2024 in Arlington, Texas. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

Con un precio promedio de $304 por entrada, la cartelera de boxeo que encabezaron Jake Paul versus Mike Tyson y Amanda Serrano versus Katie Taylor rompió el récord de ventas de boletos con una ganancia para Most Valuable Promotions (MVP) de sobre $18 millones.

Los productores anunciaron oficialmente que el evento en el estadio AT&T se ha convertido oficialmente en la entrada de deportes de combate de mayor recaudación fuera de Las Vegas, Nevada en la historia de los Estados Unidos. El dato oficial es de $18,117,072, cifra que supera por más del doble el récord anterior de entradas de deportes de combate de $9 millones en el estado de Texas establecido por Canelo Álvarez vs. Billy Joe Saunders en 2021.

A la cartelera asistieron sobre 72,300 fanáticos.

Además, con más de 65 millones de hogares sintonizados, Paul vs Tyson/Serrano vs Taylor rompió récords de transmisión, convirtiéndose en el evento deportivo más transmitido en la historia de los Estados Unidos. Mientras, se estima que más de 50 millones de hogares sintonizaron la pelea de Taylor vs. Serrano, que se convirtió en el evento deportivo femenino más visto en la historia de los Estados Unidos.

Ayer se informó que las apuestas de BetMGM para esta cartelera también fueron históricas.

Most Valuable Promotion distribuyó más de 4,500 boletos de cortesía a veteranos regionales y grupos militares activos, estudiantes locales y gimnasios de boxeo para jóvenes.

Most Valuable Promotions y Elevate también agotaron sus asientos VIP, lo que en total representó 375 asientos VIP de hospitalidad. Más del 30 % de los compradores VIP eran del estado de Texas; los compradores internacionales eran de los Emiratos Árabes Unidos, España, Brasil, Irlanda, Isla de Man, Estambul, Canadá e Inglaterra.

“Paul vs. Tyson y Taylor vs. Serrano 2 reescribieron los libros de récords, consolidando a Most Valuable Promotions como un pionero en los deportes de combate”, dijo Nakisa Bidarian, cofundadora de Most Valuable Promotions. “Desde la instalación de la puerta más alta fuera de Las Vegas en la historia de los EE. UU. para un evento de deportes de combate hasta convertirse en el evento deportivo más transmitido en la historia de los Estados Unidos, este evento es un testimonio del impacto global de Jake Paul, Mike Tyson, Katie Taylor, Amanda Serrano y los increíbles atletas en esta cartelera. Estamos orgullosos de habernos asociado con Netflix para ofrecer un evento que reunió a los fanáticos de todo el mundo y rompió muchos récords. La UFC, que creo que es la mejor organización de deportes de combate de todos los tiempos, ha estado en el negocio durante más de 30 años y nunca ha organizado un evento de esta magnitud. Establecimos MVP hace tres años y recién estamos comenzando. Esto es lo que significa superar los límites de lo que es posible en el entretenimiento deportivo. Felicitaciones y gracias a nuestro equipo y nuestros fanáticos”, agregó.

La cartelera preliminar de tres peleas de Paul vs. Tyson, que se transmitió en vivo en YouTube de Most Valuable Promotions, Netflix Sports YouTube y Tudum también tuvo números de transmisión masivos. En el canal de YouTube de MVP, las preliminares tuvieron 4.8 millones de visitas, 3 millones de espectadores únicos y una audiencia simultánea máxima de 425,000. Netflix Sports YouTube y Tudum tuvieron 5.4 millones de visitas en la cartelera preliminar.