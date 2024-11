Rafa Campos consigue su primer título en el PGA TOUR en el Butterfield Bermuda Championship

Rafa Campos obtiene el título del Butterfield Bermuda Championship, y esta primera victoria en el PGA TOUR significó un gran momento para el puertorriqueño.

Con una ronda final de 68 golpes (-3) que le permitió sumar 265 impactos (-19), Campos volvió a poner una bandera latinoamericana en lo más alto del evento que se disputó en Port Royal Golf Club, al igual que lo hiciera Camilo Villegas el año pasado.

“Esta fue la mejor semana de mi vida”, resumió entre lágrimas el jugador de 36 años que este lunes fue padre por primera vez de Paola y al día siguiente tuvo que viajar a Bermuda con el objetivo de salvar su tarjeta para la próxima temporada.

Ahora, luego de imponerse por tres golpes sobre Andrew Novak, Campos tendrá tarjeta en el PGA TOUR por las próximas dos temporadas, jugará The Masters y el PGA Championship en 2025, además del Sentry Tournament of Champions y THE PLAYERS Championship.

“Este año tuve que luchar mucho, tuvo un año muy malo, pero esta semana todo cambió y estoy muy agradecido a mi equipo, a mi familia y a todos lo que me permitieron volver a confiar en mi. Es un juego muy duro cuando no salen las cosas, pero esta semana fue diferente y estoy orgulloso de poder ser un campeón en el PGA TOUR”, señaló Campos, que necesitó de 80 torneos para conseguir su primer título en el Tour.

Rafa había salido como líder empatado con Novak, pero fue en el hoyo 6 donde tomó las riendas del torneo y nunca más las soltó. En el par-5 del hoyo 7 pegó un fantástico segundo tiro que le dejó una corta chance de águila, que no desaprovechó y que le dio una ventaja tranquilizadora. Al bogey del 9 respondió con birdies al 10 y 11 y siguió manejando la bola de manera magistral, otra vez en condiciones muy ventosas.

El bogey del 14, fallando un putt de menos de 50 cm, parecía abrirle la puerta a los fantasmas, pero el boricua mostró personalidad y cerró de la mejor manera con birdie al 17 y un excelente par al hoyo final, que desató las lágrimas de emoción a un jugador que batalló a lo largo de toda su carrera.

Campos comenzó su carrera en PGA TOUR Latinoamérica en 2012 y allí jugó cuatro temporadas sin lograr títulos. Tuvo su paso por el Korn Ferry Tour donde obtuvo una victoria en 2019 en The Bahamas Great Abaco Classic at The Abaco Club, en condiciones parecidas a las que tuvo este fin de semana en Bermuda.

Mientras que su carrera en el PGA TOUR tuvo varias etapas y estuvo cerca de ganar en algunas ocasiones, la más recordada cuando quedó segundo de Joel Dahmen en Corales Punta Cana Championship, en marzo de 2021.

Esta es la novena victoria de un boricua en el PGA TOUR, las otras ocho fueron de Chi-Chi Rodríguez, mientras que este es el 47º título de un jugador latino en este Tour.

Con esta victoria son tres los trofeos que levantaron los latinos en el PGA TOUR en las últimas doce semanas, con victorias de Jhonattan Vegas en el 3M Open (julio), la de Nico Echavarría en el ZOZO Championship (octubre) y esta de Campos en Butterfield Bermuda Championship.

El nombre de Campos se suma a un listado de 17 latinos que se han consagrado ganadores en el PGA TOUR. Puerto Rico ahora suma 2 ganadores, en tanto Argentina tiene 6 jugadores que han ganado en el TOUR, México tiene 4, Colombia tiene 3, Venezuela, Paraguay y Chile 1.