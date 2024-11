Sobre 60 millones de hogares sintonizaron la cartelera de los combates entre Paul vs. Tyson y Serrano vs. Taylor

(102032000568/Esther Lin/ Most Valuable Promotions)

La base de datos de la plataforma de streaming, Netflix, estimó que sobre 60 millones de hogares sintonizaron el evento principal –y en vivo– del combate Jake Paul vs. Mike Tyson en todo el mundo, con un pico de 65 millones de transmisiones simultáneas.

Mientras que casi 50 millones de hogares en todo el mundo sintonizaron en vivo el evento coprincipal de la revancha entre Katie Taylor vs. Amanda Serrano. Además, se cree que la pelea fue el evento deportivo femenino profesional más visto en la historia de los Estados Unidos.

El líder en programación premium de deportes en vivo y entretenimiento para el mercado fuera del hogar, Joe Hand Promotions, también distribuyó el evento de anoche a más de seis mil bares y restaurantes en los Estados Unidos, estableciendo el récord de distribución comercial de un evento de deportes de combate en los más de 50 años de historia de la compañía.

#PaulTyson fue el tema de tendencia número uno en todo el mundo en la plataforma X el viernes, con #Serrano en el número dos en los Estados Unidos, Brasil, España y Canadá. La pelea dominó la conversación social, representando once de los once temas de tendencia principales en los Estados Unidos.

El evento rompió récords, logrando que los encuentros entre Paul vs. Tyson y Taylor vs. Serrano 2 resultara en la taquilla de boxeo más vendida fuera de Las Vegas.

La taquilla de Paul vs. Tyson superó los $18 millones, el doble del récord anterior de taquilla de Texas para deportes de combate tanto en boxeo como en MMA, superando el récord de Canelo Álvarez de nueve millones de dólares.

Netflix y Most Valuable Promotions hicieron del estadio AT&T en Arlington, Texas, el epicentro de la historia del boxeo anoche, cuando un total de 72.300 asistentes se reunieron para presenciar la histórica cartelera de Paul vs. Tyson y Taylor vs. Serrano 2.

La pelea atrajo a una audiencia repleta de estrellas, incluyendo a Evander Holyfield, Shaquille O’Neal, Sugar Ray Leonard, Jerry Jones, Charlize Theron, Ralph Macchio, William Zabka, Josh Duhamel, Joe Jonas, Joe Manganiello, Lennox Lewis, Rob Gronkowski, Mike Epps, Simu Liu, Daddy Yankee, Jay Shetty, Anderson Silva, Tom Segura, Jeff Ross, Joey Fatone, Tori Kelly, Micah Parsons, Brandin Cooks, Trevon Diggs, Michael Irvin, Jason Witten, Cedric the Entertainer, Hasan Minhaj, Mark Davis, Bryson DeChambeau, Omari Hardwick, Darren Barnet, Jonathan Daviss, Carlacia Grant, y más.

Katie Taylor vence nuevamente a Amanda Serrano en otra batalla con decisión polémica

La revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano fue tan sangrienta y brutal como el combate original.

La decisión polémica —y la reacción a ésta— fue la misma también.

Taylor retuvo su campeonato indiscutido de las superligeras en una decisión unánime pero extremadamente apretada sobre la boricua Serrano el viernes en una pelea asombrosamente similar a su épico combate en Nueva York hace dos años.

Los tres jueces declararon ganadora a Taylor por 95-94, lo que provocó abucheos del público en el estadio de los Cowboys de Dallas de la NFL antes del pleito principal de la cartelera, coprotagonizado por Jake Paul y Mike Tyson.

La irlandesa de 38 años se mantuvo como campeona indiscutida en las divisiones de superligero y ligero. Fue la tercera victoria de Taylor (24-1 con seis nocauts) desde que sufrió su primer tropiezo profesional.

Serrano, quien continuó golpeando a pesar de sufrir una cortada grave sobre su ojo izquierdo en el sexto asalto, era la favorita del público, tal como ocurrió en la controversial decisión dividida en el Madison Square Garden en 2022.

En esa pelea con entradas agotadas, las dos boxeadoras fueron las primeras mujeres en encabezar un evento de deportes de combate en el legendario recinto. Serrano, de 36 años y quien ha sido campeona en siete divisiones, tiene un récord de 47-3-1 con 31 nocauts.

Puede que este duelo haya comenzado un poco más lento que el de Nueva York, pero las cosas cambiaron cuando Serrano sufrió la herida.

La lesión obligó a que el réferi pidiera una pausa en medio del sexto asalto, y los frecuentes primeros planos que mostraron el corte durante el resto de la pelea provocaron exclamaciones de asombro del público, en la primera transmisión de deportes de combate de la plataforma de streaming Netflix.

Sin embargo, Serrano nunca dejó de golpear y pareció tener a Taylor tambaleante en los últimos segundos del combate. Taylor se apoyó repetidamente en Serrano, pareciendo tener problemas para mantenerse en pie por sí misma. Ya le habían descontado un punto por un cabezazo en el octavo asalto.

Taylor peleaba por primera vez desde que vengó su única derrota profesional al vencer a Chantelle Cameron por el título indiscutido de las superligeras en una revancha en su país natal hace un año.

La pelea Taylor-Serrano en Nueva York fue más una celebración del boxeo femenino, a pesar de las dudas sobre el resultado. Serrano estaba un poco más frustrada esta vez, al preguntar cuán justa fue la pelea con sus quejas sobre cabezazos y sujeciones indebidas a medida que avanzaba el combate.

Serrano estuvo en problemas después del sexto asalto. El médico del ring preguntó si podía continuar mientras se trataba la herida.

La puertorriqueña dijo que sí, y no dio señales de desacelerar.

Las dos intercambiaron ráfagas de golpes la mayor parte del tiempo, especialmente en el último asalto sabiendo que la decisión de los jueces sería ajustada.