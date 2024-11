Elwood Cruz sobre combate de Amanda Serrano: “Katie lo siento, pero volviste a perder”

Tras el enfrentamiento entre Amanda Serrano y Katie Taylor en el AT&T Stadium en Texas, el periodista Elwood Cruz recurrió hoy sábado a sus redes sociales para compartir expresiones hacia la boxeadora irlandesa.

Para Cruz, en este encuentro de revancha, Taylor “volvió a perder”.

“Katie… No es tu culpa, pero… No se puede hacer historia y ganarse la corona de la mejor de todos los tiempos a costa de la injusticia. Katie lo siento, pero volviste a perder”, aseguró.

El periodista continuó su escrito recordando sobre la primera pelea entre las boxeadoras en el Madison Square Garden en el 2022.

“Cerraste los últimos asaltos con fuerza y demostraste sapiensa y condición. Pero mínimo Amanda se merecía un empate. Tu rostro, los de tu esquina y el silencio ensordecedor de tus fanáticos en el Madison Square Garden anticipaban la derrota. Pero los jueces le dieron en la cara al boxeo”, expresó.

Cruz añadió que Taylor “hizo y provocó daño”. “Hiciste y provocaste daño cobardemente y con todo y eso te humillaron. Y otra vez tu rostro desgastado y golpeado y tu esquina mirando al suelo parecían decir “esta vez sí perdimos”. Mientras en tu cabeza parecías rogar por la victoria para no volver a enfrentar a Amanda por tercera vez. Finalmente te hicieron el regalo. No podías ni hablar. No se te entendía”.

Asimismo, destacó que Serrano fue abrazada por la fanaticada. “La fanatizada te rechazó, (pero) abrazó a Amanda quien habló con claridad, humildad e inteligencia”, afirmó.

Sin embargo, recalcó que Taylor es “buena persona”. “Sin dudas Katie, eres buena persona, pero como boxeadora y profesional no sirves” finalizó.

Luego de la presentación de ambas, Taylor obtuvo un récord de 24 triunfos y una derrota. Mientras que Serrano culminó con 47 victorias, 31 por nocaut, tres derrotas y un empate.

Katie Taylor vence nuevamente a Amanda Serrano en otra batalla con decisión polémica

La revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano fue tan sangrienta y brutal como el combate original.

La decisión polémica —y la reacción a ésta— fue la misma también.

Taylor retuvo su campeonato indiscutido de las superligeras en una decisión unánime pero extremadamente apretada sobre la boricua Serrano el viernes en una pelea asombrosamente similar a su épico combate en Nueva York hace dos años.

Los tres jueces declararon ganadora a Taylor por 95-94, lo que provocó abucheos del público en el estadio de los Cowboys de Dallas de la NFL antes del pleito principal de la cartelera, coprotagonizado por Jake Paul y Mike Tyson.

La irlandesa de 38 años se mantuvo como campeona indiscutida en las divisiones de superligero y ligero. Fue la tercera victoria de Taylor (24-1 con seis nocauts) desde que sufrió su primer tropiezo profesional.

Serrano, quien continuó golpeando a pesar de sufrir una cortada grave sobre su ojo izquierdo en el sexto asalto, era la favorita del público, tal como ocurrió en la controversial decisión dividida en el Madison Square Garden en 2022.

En esa pelea con entradas agotadas, las dos boxeadoras fueron las primeras mujeres en encabezar un evento de deportes de combate en el legendario recinto. Serrano, de 36 años y quien ha sido campeona en siete divisiones, tiene un récord de 47-3-1 con 31 nocauts.

Puede que este duelo haya comenzado un poco más lento que el de Nueva York, pero las cosas cambiaron cuando Serrano sufrió la herida.

La lesión obligó a que el réferi pidiera una pausa en medio del sexto asalto, y los frecuentes primeros planos que mostraron el corte durante el resto de la pelea provocaron exclamaciones de asombro del público, en la primera transmisión de deportes de combate de la plataforma de streaming Netflix.

Sin embargo, Serrano nunca dejó de golpear y pareció tener a Taylor tambaleante en los últimos segundos del combate. Taylor se apoyó repetidamente en Serrano, pareciendo tener problemas para mantenerse en pie por sí misma. Ya le habían descontado un punto por un cabezazo en el octavo asalto.

Taylor peleaba por primera vez desde que vengó su única derrota profesional al vencer a Chantelle Cameron por el título indiscutido de las superligeras en una revancha en su país natal hace un año.

La pelea Taylor-Serrano en Nueva York fue más una celebración del boxeo femenino, a pesar de las dudas sobre el resultado. Serrano estaba un poco más frustrada esta vez, al preguntar cuán justa fue la pelea con sus quejas sobre cabezazos y sujeciones indebidas a medida que avanzaba el combate.

Serrano estuvo en problemas después del sexto asalto. El médico del ring preguntó si podía continuar mientras se trataba la herida.

La puertorriqueña dijo que sí, y no dio señales de desacelerar.

Las dos intercambiaron ráfagas de golpes la mayor parte del tiempo, especialmente en el último asalto sabiendo que la decisión de los jueces sería ajustada.