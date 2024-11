Elwood Cruz y Luis Joel Castro destacan importancia del deporte universitario

Uno es un atleta olímpico reconocido por representar a Puerto Rico internacionalmente en el salto alto y el otro uno de los periodistas deportivos más queridos y respetados en el país, pero hay algo que los une, su orgullo de ser producto de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Se trata del saltador Luis Joel Castro y el periodista Elwood Cruz Dávila quienes serán reconocidos este fin de semana en la primera edición del 5K Vamos por la IUPI a beneficio del fondo de becas para estudiantes atletas del Recinto de Río Piedras de la UPR.

Ambos, homenajeados expresaron a Metro Puerto Rico que se sienten honrados del reconocimiento que les brinda la institución que les brindó su formación profesional y las herramientas para destacarse en sus respectivos campos.

Cruz Dávila quien trabajó por años en Las Noticias de TeleOnce y recordado por su participación en el espacio mañanero “Tu Mañana”, describió a Castro como un ser “excepcional” que debe ser ejemplo para la juventud puertorriqueña por su esfuerzo y dedicación en el deporte.

“Es un ejemplo, es entrenador, da clases, aporta a la Universidad de Puerto Rico, domina ocho idiomas y es un recurso para el futuro de Puerto Rico, es más desde ya es un recurso para el futuro de Puerto Rico, de primer orden. Así que clase de honor el mío estar al lado de una persona como esa, que aparte tiene la calidad humana extraordinaria y su historia de vida es mucho más grande todavía de lo que la gente se puede imaginar, así que para mí es un honor”, expresó el veterano periodista.

Por su parte, el atleta olímpico, describió al periodista como un nuevo amigo que ha obtenido de este evento en el cual se unen con el fin de ayudar a los prospectos que actualmente representan a la IUPI.

“Para mí también es un honor, mis principios en el deporte, desde que tengo memoría han sido siempre con el noticiero, mi mamá ponía siempre Tu Mañana, cuando aparecía el segmento de Elwood de los deportes, eso es lo que tengo en la memoria, en mi niñez eso es lo que veía y él era uno de los que llevaba el mensaje al pueblo de Puerto Rico y ahora más que soy su amigo, nos llamamos, almorzamos y definitivamente estoy agradecido con la vida de poder conocer y tener una buena amistad con uno de los reporteros deportivos más reconocidos de la isla”, dijo por su parte el atleta.

Cada uno de los homenajeados aportó al deporte de maneras diferentes y por eso están claros de la importancia de seguir cosechando frutos para las nuevas generaciones que actualmente son parte del programa deportivo de la UPR.

Cruz destacó la importancia de que se invierta tanto en el deporte como en la educación de los jóvenes que se encuentran en las instituciones educativas a nivel universitario en el país.

“Estas becas ayudan a que jóvenes atletas que tienen mucho futuro puedan liberarse de temor de quedarse sin dinero, de no poder costear, incluso de la comida y la alimentación, eso los libera o por lo menos minimiza esas preocupaciones y se dedica a lo que quiere y a lo que debe que es hacer deporte lo mejor posible, aparte que si no inviertes en la Universidad de Puerto Rico o las instituciones universitarias de Puerto Rico, no hay futuro ni en el deporte ni en la educación ni mucho menos en el futuro de Puerto Rico como tal, así de fundamental es que a estos jóvenes le lleguen esas becas”, explicó.

Del mismo modo, destacó que los jóvenes atletas tengan un grado universitario para obtener conocimiento y otras destrezas fuera del deporte para un futuro posterior a su carrera atlética.

El periodista fue diagnosticado en el 2018 con distonía por tensión muscular, algo para lo cual el ejercicio ha sido fundamental y parte de su tratamiento.

“Cuando estaba en la IUPI, de vez en cuando hacía carreras personales, entrenamiento y empecé a correr por el campus, yo no tenía expectativa de ser atleta, podía ser una persona que hacía deporte para diversión y para salud. Después cuando estuve en Tu Mañana, volví a retomar y modestia aparte adquirí una condición física excepcional, gracias al deporte y el ejercicio, enfrenté mi condición, el hecho de que yo esté conversando contigo ahora mismo de la forma que lo estoy haciendo y el enfrentar una distonía que es como si fuera un eterno calambre muscular, el ejercicio ha sido fundamental, para tener músculos fuertes, condición física y pude usarlo como base para salir hacia adelante”, expresó el periodista.

Por su parte, Luis Joel Castro, destacó la importancia de apoyar el esfuerzo de los atletas mediante este tipo de iniciativa, ya que pasan largas horas desarrollándose en sus diversas disciplinas para representar tanto a sus respectivas universidades y eventualmente a la isla en eventos internacionales.

“La fanaticada, ya que goza tanto y se sienten al igual que nosotros orgullosos de ser representados de alguna manera u otra, que nos ayuden y nos apoyen. Todo entra en la parte económica, pero con simplemente donar algo o participar en este tipo de actividades nos ayuda bastante”, expresó.

Del mismo modo, destacó la importancia de que un atleta pase por el desarrollo de la vida universitaria y destacó al evento de las Justas Interuniversitarias como el evento de mayor presión para un competidor.

El 5K donde ambos serán homenajeados, se llevará a cabo este domingo, 17 de noviembre a las 4:30pm en el recinto de Río Piedras de la UPR.

La carera contará con ocho categorías donde serán premiados los primeros 3 lugares.