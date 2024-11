Jueza de arbitraje ratifica prohibición de 5 años a miembros de agencia de béisbol de Bad Bunny

Una jueza de arbitraje ratificó las suspensiones de cinco años para los directores ejecutivos de la firma de representación deportiva de Bad Bunny por ofrecer incentivos inapropiados a jugadores y redujo la prohibición del único agente de béisbol certificado de la compañía a tres años.

Ruth M. Moscovitch emitió el fallo el 30 de octubre en un caso que involucraba a Noah Assad, Jonathan Miranda y William Arroyo de Rimas Sports. La decisión se hizo pública el martes cuando la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas presentó una petición para confirmar la decisión de 80 páginas en el Tribunal Supremo de Nueva York en Manhattan.

PUBLICIDAD

El gremio de peloteros sancionó a los Arroyo, Assad y Miranda, el 10 de abril. Revocando la certificación de agente de Arroyo y negó la certificación a Assad y Miranda, citando un préstamo sin intereses de 200.000 dólares y un regalo de 19,500 dólares. Les prohibió volver a solicitar la certificación durante cinco años y prohibió a los agentes certificados asociarse con cualquiera de los tres o sus empresas afiliadas.

Assad, Miranda y Arroyo luego apelaron la decisión, y Moscovitch fue nombrada conjuntamente como árbitro el 17 de junio.

Moscovitch dijo que la asociación de peloteros (MLBPA, por sus siglas en inglés) presentó pruebas no impugnadas de “uso de personal no certificado para hablar y reclutar jugadores; uso de personal no certificado para negociar términos de empleo de los jugadores; dar cosas de valor — entradas para conciertos, regalos, dinero — a jugadores no clientes; proporcionar préstamos, dinero u otras cosas de valor a no clientes como incentivos; proporcionar o facilitar préstamos sin buscar aprobación previa o reportar los préstamos.”

“Encuentro que MLBPA ha cumplido su carga de probar las violaciones alegadas de las regulaciones con evidencia sustancial en el registro en su conjunto,” escribió la jueza. “No cabe duda de que estas son violaciones graves, tanto en el número de violaciones como en el rango de mala conducta. Como testificó el director ejecutivo de MLBPA, Anthony Clark, nunca ha visto tantas violaciones de tantas regulaciones diferentes durante un período de tiempo significativo.”

María de Lourdes Martínez, una portavoz de Rimas Sports, dijo que estaba averiguando si la compañía tenía algún comentario sobre la decisión. Arroyo no respondió de inmediato a un mensaje de texto en procura de una reacción.

PUBLICIDAD

Moscovitch llevó a cabo cuatro audiencias presenciales del 30 de septiembre al 7 de octubre y tres por video del 10 al 16 de octubre.

“Aunque este tipo de obsequios son estándar en el negocio del entretenimiento, bajo las regulaciones de MLBPA, a los agentes y agencias simplemente no se les permite darlos a no clientes,” dijo.

Los clientes de Arroyo incluían a dos jugadores de los Mets de Nueva York: el receptor Francisco Álvarez y el infielder Ronny Mauricio.

“Si bien es cierto, como alega MLBPA, que el señor Arroyo violó las reglas al no supervisar al personal no certificado mientras reclutaban jugadores, fue puesto en esa posición por sus empleadores,” escribió Moscovitch. “Las regulaciones lo hacen responsable de las acciones del personal no certificado en la agencia. La realidad es que fue puesto en una posición imposible: las regulaciones le imponen autoridad supervisora sobre todos los operativos no certificados en Rimas, pero en realidad, él era su subordinado, sin autoridad sobre nadie.”