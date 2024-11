Amanda Serrano vs. Katie Taylor: una cita más con la historia

La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano (47-2-1) con 31 victorias vía noqueada se enfrentará por segunda ocasión a la Irlandesa Katie Taylor (23-2-0) con 6 KO en un combate acordado en las 138 libras, que formará parte de la cartelera de Paul vs Tyson en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

Los títulos que estarán en juego son los súper ligero femenino de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) todos pertenecientes a Taylor. La pelea esta pactada a doce asaltos.

La última vez que se enfrentaron las peleadoras fue en el Madison Square Garden en 2022 donde Taylor ganó por decisión dividida. Ahora vuelven al ring en lo que promete ser “una de la peleas más esperadas” según la analista de Boxing con Lipstick, Wildalys Figueras.

“La revancha entre Amanda Serrano y Katie Taylor es una de las peleas más esperadas del año en el boxeo femenino. Ambas peleadoras han demostrado habilidades y resistencia excepcionales, y su primer enfrentamiento dejó claro que están muy igualadas en estos aspectos. Esta vez, esperamos una pelea técnica e intensa, con ambos equipos haciendo ajustes estratégicos tras el primer combate. Taylor seguramente buscará utilizar su habilidad para manejar la distancia y su defensa sólida para neutralizar la agresividad de Serrano, mientras que Amanda intentará llevar el combate a corta distancia para hacer uso de su poder y ritmo constante. El público puede anticipar una batalla en la que cada asalto será crucial, y donde cualquiera podría imponerse si logra adaptar su estrategia a tiempo”, analizó Figueras en entrevista con Metro Puerto Rico

La boricua consagrada como la púgil con más títulos (9) en más categorías de peso (7) buscará imponerse en Texas a la irlandesa y para eso según Figueras deberá “presionar” contantemente a Taylor.

“Para que Amanda Serrano se imponga en esta revancha, su estrategia debe ser controlar el ritmo de la pelea desde el inicio y mantenerse activa con combinaciones rápidas y precisas. Amanda necesita presionar constantemente a Taylor, quien tiende a boxear de forma estratégica y cuidadosa. Un enfoque en trabajar el cuerpo de Taylor podría ser crucial para desgastar su resistencia y limitar su movilidad, lo cual le daría a Serrano una ventaja en los asaltos posteriores. Además, Amanda debe manejar bien la distancia para poder acercarse y atacar sin exponerse a los contraataques precisos de Katie. Finalmente, la clave para Serrano será mantenerse agresiva, pero con precisión, evitando intercambios que puedan darle a Taylor la oportunidad de contraatacar de manera efectiva.”, comentó la analista de Boxing con Lipstick.

Las últimas peleas de Amanda “The Real Deal” Serrano han sido en 126 libras y para este combate sube a las 138 libras lo que en opinión de Figueras puede ser contraproducente para la boricua.

“El peso acordado de 138 libras definitivamente es un factor relevante en esta pelea, dado que Amanda ha estado compitiendo recientemente en pesos más bajos, específicamente en 126 libras. Subir de peso puede darle mayor resistencia y fuerza a sus golpes, lo cual es una ventaja, pero también podría afectar su velocidad y su capacidad de moverse ágilmente en el ring. Katie Taylor, en cambio, ha peleado en pesos superiores, y esta adaptación podría jugar a su favor en cuanto a manejo de distancia y estabilidad. Para Serrano, la clave estará en adaptarse al nuevo peso sin perder sus cualidades esenciales de rapidez y agresividad. Aunque este cambio de peso puede ser un reto, Amanda ha demostrado ser una boxeadora versátil, y su experiencia como campeona en distintas divisiones podría permitirle adaptarse sin perder efectividad”, puntualizó la analista.

Mientras que para el analista Alex Candelario de “Auténtico Boxing” el acuerdo del peso puede ser un ventaja para Taylor.

“Amanda ha estado jugando con el peso, yo creo que sin duda alguna es un factor que tenemos que ver como juega en Amanda, porque está acostumbrada a pelear en divisiones más abajo, así que pudiera ser un plus para Katie Taylor’' , expresó Candelario.

La pelea estelar de la noche es la del influencer Jake Paul y la leyenda del boxeo Mike Tyson, pero realmente el combate de Serrano y Taylor, figura como lo que Figueras catalogó “el verdadero combate estelar de la noche” y el más esperado por los aficionados.

“A pesar de que el evento principal presenta un combate entre Jake Paul y Mike Tyson, para muchos aficionados y expertos en el boxeo, la revancha entre Serrano y Taylor es la verdadera pelea estelar de la noche. La historia y la calidad boxística que ambas traen a esta contienda captan la atención de quienes valoran el boxeo técnico y bien ejecutado. Mientras que la pelea de Paul y Tyson llama la atención del público general por el espectáculo y la popularidad de los nombres involucrados, Serrano y Taylor representan un enfrentamiento entre dos de las mejores boxeadoras de esta generación. Para los fanáticos que buscan ver el boxeo en su máxima expresión, el duelo entre Amanda Serrano y Katie Taylor es, sin duda, el combate más esperado de la noche.”, apuntó Figueras.

Por su parte el analista Báez Rivera “El Boxing Junkie” piensa que la pelea de Paul vs. Tyson en la cartelera no era necesaria.

“Es la pelea de la noche y posiblemente la del año. Lamentablemente la “pelea” de Jake Paul vs Mike Tyson para mí es algo triste para el legado de Tyson por que no era necesaria. Para su bolsillo si lo va a ser. Casi 20 años retirado para volver a una pelea que cuenta para récord contra un boxeador clase C que se ha enfrentado a ex peleadores de Artes Marciales Mixtas y hasta un baloncelista.”, declaró en entrevista con Metro Puerto Rico.

El segundo combate de Serrano vs Taylor es para muchos un suceso histórico en el mundo del boxeo y más importante tratándose de peleadoras féminas. Según Alex Candelario es una pelea muy “importante” para el boxeo.

“Entre esta pelea y la primera van a estar en disputa cual es la pelea más importante del boxeo femenino”, anunció el analista de Autentico Boxing.

Por su parte, el periodista José Encarnación ve la pelea desde el punto de “impacto histórico” en términos de importancia.

“Yo creo que es una pelea importante desde el punto de vista de impacto histórico, todos sabemos la vara que hay para medir el deporte femenino y más en el boxeo, es una pelea que se tenía que dar”, señaló Encarnación.

Por otro lado, Báez Rivera “El Boxing Junkie” hizo hincapié en la “importancia” del combate para la boricua.

“La magnitud es que la primera pelea fue increíble. Katie se llevó una decisión dividida con mal sabor para muchos. Esta pelea significaría para Amanda convertirse en campeona indiscutible por segunda ocasión. Esto significa tener los 4 títulos a la vez de todos los organismos (AMB,CMB,OMB y FIB). Amanda está a ley de un knockout para empatar con Christy Martin como la boxeadora con más KO’s en la historia del boxeo femenino con 32. También demostrando que el boxeo femenino ha tenido un resurgir gracias a Amanda y Katie”, enfatizó Báez Rivera.

La cartelera será transmitida por la plataforma de streaming Netflix desde las 9:00 p.m.