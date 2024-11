Multan a jugador de los 49ers por usar gorra con lema de Trump

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Nick Bosa, ala defensiva estelar de los 49ers de San Francisco, ha sido multado por la NFL tras portar una gorra con un mensaje a favor de Donald Trump durante una entrevista televisiva posterior a un partido, informó una persona familiarizada con el asunto.

Bosa fue multado con 11,255 dólares por violar las reglas de la NFL sobre uniforme e indumentaria, al llevar una gorra que contenía un mensaje personal, de acuerdo con la persona que habló el sábado con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la multa no fue anunciada por la NFL.

PUBLICIDAD

Bosa irrumpió en una entrevista televisiva que incluía al mariscal de campo Brock Purdy durante la cobertura posterior al encuentro transmitido por la NBC, una victoria de los Niners sobre los Cowboys de Dallas el 27 de octubre. Bosa señaló un mensaje en su gorra blanca que decía “Make America Great Again” (Hagamos nuevamente grande a Estados Unidos) en apoyo a la candidatura presidencial de Trump.

Las reglas de la NFL establecen que “durante el período del día del partido en que un jugador es visible para el público del estadio y la audiencia televisiva (incluidos los calentamientos previos al duelo, la actividad en el área del banquillo y durante las entrevistas posteriores al encuentro en el vestuario o en el campo), se prohíbe a los jugadores llevar, mostrar o transmitir mensajes personales ya sea por escrito o ilustración, a menos que dichos mensajes hayan sido aprobado de antemano por la oficina de la Liga”.

Bosa, quien acordó una extensión de contrato de cinco años por $70 millones de dólares en septiembre de 2023, dijo a principios de esta semana que era consciente de que sus acciones podrían estar sujetas a una multa.

“Valió totalmente la pena”, enfatizó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.