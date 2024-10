Continúan las buenas noticias para Wilhelmus Caanen

El técnico fue anunciado el pasado miércoles como parte del cuerpo técnico de Carlos González en la Selección Nacional de Baloncesto Masculina

Las buenas noticias para Wilhelmus Caanen, el dirigente campeón de esta temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) continúan luego de fuera integrado como asistente del técnico Carlos González en la selección nacional de baloncesto masculino.

Caanen compartirá la banca con otros dos pilares del baloncesto local como José Juan Barea quien actualmente es el dirigente de los Mets de Guaynabo y Christian Dalmau quien dirige a los Indios de Mayagüez. La noticia tomó por sorpresa a Caanen, quien se mostró agradecido y emocionado por la oportunidad.

“Para nada me lo esperaba, agradecido y bendecido por la oportunidad; agradecido a Yum Ramos, la federación, a Carlos Arroyo, a Carlos González por depositar su confianza en mí”, expresó Caanen en entrevista con Metro Puerto Rico.

El dirigente campeón hizo hincapié en que no se interprete su llegada a la selección como un simple efecto del título que acaba de conseguir en la liga de baloncesto local.

“Me encantaría que la interpretación sea que el surgimiento de esta oportunidad nos es simplemente porque los Criollos de Caguas y Wilhelmus Caanen quedaron campeones. Me gustaría creer que he venido haciendo un trabajo durante largo tiempo tanto como asistente y luego como head coach y eso le ha permitido a las personas relacionadas al baloncesto que uno trabaja con mucha pasión y profesionalismo y entienden que puedo aportar un poco y que eso me da esta bendición de representar los colores de la bandera de Puerto Rico”, puntualizó Caanen.

A pocos días del anuncio ya han comenzado las conversaciones entre el equipo de trabajo acerca del plan para el combinado boricua.

“Hemos tenido conversaciones bien generales, de basquetbol, hablando de todo un poco, todavía no hemos tenido la oportunidad de trazar un plan con miras a lo que vamos a estar ejecutando; tanto Carlos (González) como Christian, JJ y este servidor. En los próximos días una tenemos una fecha pautada para sentarnos, para dividir las tareas y que él va a necesitar de cada uno de nosotros, entiendo siempre la cultura y la filosofía del coach” , comentó.

Al momento no se ha dialogado sobre la plantilla, pero el nuevo asistente nacional aseguro que “con los que estemos vamos a trabajar”.

De su última temporada con los Criollos, Caanen aprendió que la “buena comunicación” es clave para el grupo y planifica traerlo a esta nueva faceta en el equipo nacional.

“Una de las cosas que he ido aprendiendo en mi carrera es que muchas veces disciplinar no tiene que conllevar controversia y que con buena comunicación y buen diálogo se puede mantener la disciplina. Quiero de una manera u otra brindar esa veteranía para brindarle armonía al grupo” mencionó el dirigente.

Se acerca la temporada del BSN y ya se aprobó que los equipos podrán jugar con tres refuerzos en su plantilla. El equipo campeón que dirige el coach contó con esta cantidad de refuerzo refuerzos para llegar a la cima del baloncesto puertorriqueño, debido a que aún eran equipo de expansión.

“Con mucha responsabilidad… y con mucho miedo de que eso sea una posibilidad. Si surgiera tendríamos que responsablemente afrontar la situación en base a lo que el equipo necesite; no lo que posiblemente Wilhelmus Caanen o cualquier individuo le interese. Tendríamos que sentar a ver cuál podría ser nuestra plantilla con el mayor tiempo posible en caso de que determinen que sean dos. Los tres son vitales para la cultura y lo que son los Criollos de Caguas más allá de su talento. Si llega el momento de tomar esa decisión estaríamos perdiendo un gran recurso”, analizó el dirigente campeón en entrevista antes de que se materializara la determinación.

Con dos semifinales y una final con su antiguo equipo, los Leones de Ponce, el dirigente ponceño cree que los “factores y la suerte” fueron algo que determino su estadía en la franquicia sureña.

“No me atrevo decir que no funcionó, tienes que tener un poco de suerte y salud, creo que en Ponce se hizo un gran trabajo; a pesar de que mucha gente lo quiere ver de otra manera. No es secreto que Ponce por su historia tiene exigencias mayores y cuando eso no llega, el entorno se desespera un poco. La comparación que te puedo hacer es que en Caguas, ese momento llegaba y todo el mundo estaba tranquilo consciente del momento de urgencia” , declaró el dirigente ponceño.

Recientemente los Capitanes de Arecibo, ante la salida de Juan Cardona, anunciaron al hermano de Caanen; Alans Colón como el nuevo dirigente. Cannen afirmó sentirse emocionado por la noticia y por enfrentarlo en la línea.

“Todos los días hablo con mi hermano, excepto el día que nos enfrentamos para respetar el espacio de cada uno. Bien contento que este de vuelta en el BSN y le deseo el mayor de los éxitos”, indicó.

Wilhelmus Caanen se prepara para asistir la selección nacional masculina y en su temporada decimoséptima como dirigente defender el campeonato del BSN.