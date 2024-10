Nelson Colón asume la responsabilidad de rescatar a los Cangrejeros

El dirigente Nelson Colón, quien llevó a la selección nacional de baloncesto masculino a un mundial y unos Juegos Olímpicos tiene un nuevo reto como dirigente de los Cangrejeros de Santurce del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Sin embargo, aunque en su resumé ya cuenta con campeonatos en la liga nacional, el técnico se siente igual de motivado con un nuevo comienzo, ahora en el equipo capitalino.

PUBLICIDAD

“Es un reto nuevo, un proyecto nuevo, esos son cosas que siempre me han motivado. El llegar y que una fanaticada entienda que mi basquetbol puede ayudar a crecer y construir, que es la parte más importante ahora. Santurce es un equipo de tradición y me siento bien motivado con esta nueva encomienda y trabajar de la mano con un grupo que está bien comprometido”, expresó en entrevista con Metro Puerto Rico.

Los Cangrejeros de Santurce, que se encuentran en pleno proceso de cambios tras no llegar a la postemporada. Ante esto, llega la figura de Colón, quien afirmó que ya ha tenido conversaciones con la nueva gerencia del equipo, entre estos Edgar Padilla como gerente general y Rolando Hourrutinier quien es el nuevo presidente de operaciones de baloncesto.

El coach Colón salió de la dirección de los Vaqueros de Bayamón, luego de que el exdueño y ex receptor de las Grandes Ligas Yadier Molina, anunciará los trámites de venta de la franquicia. Su nombramiento es el último de varios que ha hecho en los últimos meses el equipo santurcino, entre ellos el de Edgar Padilla como Gerente General y el de Rolando Hourroutinier como director de Operaciones.

Los Cangrejeros renovaron por cinco años al estelar armador Ángel Rodríguez, quien llegó vía cambio de Bayamón para unirse a Walter Hodge en Santurce y cuentan con una de las plantillas de mayor talento nativo en la liga. A pesar de esto, el coach Colón reconoció que deben hacer algunos cambios y que se encuentra “poniéndose en la misma página” con su equipo de trabajo.

“He tenido comunicación básicamente con todo el mundo, todos ya nos estamos poniendo en la misma página. Sabemos que tenemos que hacer algunos cambios, este grupo lleva dos o tres años. Lo de Angelito y Walter no ha tenido resultados inmediatos y si toman las mismas decisiones van a tener los mismos resultados, Tenemos que buscar la manera de mejorar y crear una cultura”, explicó el dirigente de los Cangrejeros.

PUBLICIDAD

Con cuatro campeonatos, dos con Ponce y dos con Bayamón, Colón asume un nuevo reto con los Cangrejeros de Santurce; quienes terminaron la pasada temporada con marca de 18 ganados y 16 perdidos bajo la dirección de Brad Greenberg y no entraron a la postemporada cayendo en un juego de reto ante los Leones de Ponce.

“Es un reto nuevo, un proyecto nuevo, esos son cosas que siempre me han motivado. El llegar y que una fanaticada entienda que mi basquetbol puede ayudar a crecer y construir, que es la parte más importante ahora. Santurce es un equipo de tradición y me siento bien motivado con esta nueva encomienda y trabajar de la mano con un grupo que está bien comprometido”, afirmó en entrevista con Metro Puerto Rico.

Los Criollos de Caguas lograron el campeonato la pasada temporada teniendo tres refuerzos en su plantilla, condición permitida por ser franquicia nueva; actualmente la liga discute la idea de incorporar tres refuerzos en todos los equipos. Para Colón, esta posibilidad podría ayudar a los equipos.

“Tres refuerzos ayudan a cualquier equipo, hay que analizarlo, nosotros tenemos buen talento nativo y también queremos tener un buen espectáculo, hay que ver como termina la votación y a donde se moverá la liga” , opinó Colón.

La guerra entre el norte y el sur ha tenido muchos capítulos entre los Leones de Ponce y los Cangrejeros de Santurce en el BSN. El dirigente ponceño expresó sobre la rivalidad que “hace mucho que dejo de ser fanático” dejando saber su compromiso en la línea donde va.

“Esto es un trabajo, hace mucho deje de ser fanático… voy a dar lo mejor de mí, como lo hice en Ponce, en San German, Bayamón y ahora en Santurce para llevarlo donde sabemos que puede estar”, señaló Colón.

Esta será la decimotercera temporada de Nelson Colón como dirigente en el BSN.

Agradecido y sin cerrar la puerta a la Selección Nacional

Nelson Colón dimitió de la dirección de la Selección Nacional de Baloncesto Masculina el pasado 3 de octubre, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció el pasado 10 de octubre a Carlos González como su sucesor.

Sobre el equipo nacional, el coach Colón lo describió como una “experiencia de aprendizaje”.

“La experiencia de llegar al nivel más alto de baloncesto a nivel mundial, preparar un equipo a ese nivel para los partidos y hablar con los demás coaches; te hace crecer y madurar como entrenador y como persona”, expresó el ex dirigente de la Selección Nacional.

Colón no descartó regresar en un futuro al combinado nacional.

“Si regresaría o no… eso depende del tiempo, yo nunca le he dicho que no a Puerto Rico. Es cuestión de ver lo que depara el futuro, no ponerle un sí o un no al futuro, pero por ahora es momento de descansar y que todo tenga una continuidad natural para ellos y mía”, comentó.

Acerca del nombramiento de Carlos González, el coach Colón se mostró contento y dijo que era “el movimiento correcto”.

“Me siento contento, él o Pachi, cualquiera de los dos era el movimiento correcto. Tienen experiencia y la capacidad para continuar con el equipo”, indicó el exdirigente nacional.