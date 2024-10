JJ Barea y Tommy Ramos entre los exaltados al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño

Un grupo de grandes atletas entre los que se encuentran: el ex baloncelista José Juan Barea, el ex gimnasta Tommy Ramos, el dirigente y ex pelotero, Lino Rivera, el ex boxeador Samuel Serrano, ex voleibolista Raúl Papapelo Pérez y el propulsor deportivo, Orlando Lugo Echevarría fueron exaltados al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.

Junto a estos también fueron reconocidos, el director atlético de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras y ex voleibolista de playa olímpico, Ramón “Monchito” Hernández Cruz, la excorredora de las Juanas de la UPR de Mayagüez y olímpica, Madeline de Jesús Candelaria y en homenaje póstumo, el ex vallista de la UPR de Río Piedras, Julio Ferrer Andino, fueron exaltados este domingo en la edición 2024 del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.

El evento tuvo lugar en el Mayagüez Resort y Casino, de la ciudad de las aguas puras.

El otrora jugador de voleibol de playa y cancha, Hernández Cruz, entró al Pabellón a sus 52 años. Su currículum deportivo es impresionante con logros internacionales y nacionales, y sigue sumando valor desde la casa de los Gallitos y Jerezanas de la UPR de Río Piedras con pasión y entrega en cada dirección del departamento atlético.

“A mis padres, Ramón y María, que en paz descanse”, inició su discurso el olímpico de voleibol de playa, tomándose una pausa para recuperar su voz para continuar con su discurso.”… gracias por acompañarme desde joven a todas mis actividades deportivas. Fue mucho el sacrificio. Por esa disciplina y vocación fue vital en mi desarrollo como atleta y como persona”.

El ahora inmortal de Puerto Rico hizo un recorrido por todas las personas claves en su vida deportiva destacando la importancia de los entrenadores, sus compañeros en la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) y su eterna pareja olímpica y también exaltado, Raúl Papelo Pérez.

Hernández Cruz fue seleccionado “All American” de 1991 a 1994, siendo jugador más destacado en el campeonato de Penn State en 1994, la primera ocasión que un equipo fuera de California ganaba el título de la NCAA. En la LVSM estuvo con los sextetos de Cidra, San Sebastián, Caguas, Mayagüez, Lares y Guaynabo. Bajo la monoestrellada ganó medalla de plata en Ponce 1993 y oro San Salvador 2022, ambos logros en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2023. Representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 junto a Raúl Papelo Pérez en voleibol de playa, para estos ser los primeros en obtener dicho logro para la isla. Ha sido entrenador nacional en voleibol de sala de 2017-2018 y de playa en 2019-2020.

La única mujer en ser inmortalizada en el exclusivo grupo de la clase 2024 fue De Jesús Candelaria. Obtuvo una beca deportiva para estudiar en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. No obstante, se transfirió al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) donde alcanzó sus mejores marcas con su entrenador, Wilfredo Maisonave, para las Justas de Atletismo con los colores verde y blanco. En los Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo en 1977 ganó oro en salto a lo largo. Con la delegación de Puerto Rico ganó varias preseas y participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y Seúl 1988.

“Estoy sumamente emocionada que me hace llorar, ni puedo hablar”, dijo con voz quebrantada por la emoción de Jesús Candelaria, quien viajó desde Bélgica para ser exaltada.

“Gracias a la Junta de Directores del Pabellón. Felicito a todas las personas que me ayudaron con mis triunfos. A mi entrenador Wilfredo Maisonave, quien me soportó. Muchas gracias”, añadió la ex corredora del RUM.

Por su parte, Ferrer Andino fue reconocido por varios logros. Entre ellos haber aportado en 1971-72 al campeonato de los Gallitos de la UPR de Río Piedras con una medalla de plata en los 110 metros vallas. El mismo año ganó oro en los 400 metros vallas en los Primeros Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe en San Juan. Se convirtió en atleta olímpico en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, repitiendo representación nacional en la edición de Montreal de 1976. Falleció el 4 de enero de 2022.