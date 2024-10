Yadier Molina anuncia su salida como apoderado de los Vaqueros de Bayamón

El exreceptor puertorriqueño de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), Yadier Molina, anunció el viernes su salida como apoderado de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Querido jugador, fanático, empleado, abonado y auspiciadores de los Vaqueros de Bayamón. Con un corazón lleno de gratitud y emoción, hoy me despido como apoderado del equipo que tanto amo”, expresó Molina en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Continuó: “El orgullo de llevar estos colores es algo que llevaré conmigo siempre. Sin embargo, la vida a veces tiene otros planes para nosotros. Hoy me toca emprender un nuevo rumbo. He aprendido en que hay momentos en lo que es necesario dar prioridad a lo que más amamos. Para mí, la familia siempre será lo más importante. Me voy con la certeza de que cada sacrificio ha valido la pena y con la esperanza de que este equipo continuará alcanzando grandes cosas”.

Molina adquirió a los Vaqueros en 2020. En las pasadas temporadas, el equipo ha dominado la liga, con excepción de la pasada temporada del 2023.

El pasado lunes, 23 de septiembre, el dirigente de la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico, Nelson Colón, también confirmó su salida como técnico de los Vaqueros de Bayamón, luego de siete temporadas con el equipo.

A través de unas declaraciones escritas, Colón, afirmó que ya no estará al mando del equipo con el cual ganó los campeonatos del 2020 y 2022.

“Durante un profundo tiempo de reflexión y luego de escuchar a mi grupo de trabajo y familia, tomé la difícil decisión de no regresar a mi último año de contrato 2025 con los Vaqueros de Bayamón. Como todo en la vida cambia y evoluciona, es necesario tomar decisiones correctas y darle paso a la nueva visión que tendrá el equipo”, expresó Colón.

“Me gustaría agradecer al señor alcalde de Bayamón, mi amigo Ramón Luis Rivera, por su amistad, consejos y por todo su apoyo. Igualmente, al grupo de trabajo del municipio por su esfuerzo con el equipo y en el coliseo. A la familia Gotay y Frankie Western por abrirme las puertas y darme la oportunidad de darle continuidad a la visión que nos llevó a alcanzar el éxito”, añadió.

Desde hace varias semanas se rumoraba la salida del técnico, luego de que los Vaqueros de Bayamón, culminaran la temporada del 2023 en el sótano de la Sección B y no pasaran a la postemporada.

Además, en las pasadas semanas se ha reportado sobre la posible venta del equipo a una nueva gerencia.