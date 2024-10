Acusan que usar la bandera de Líbano jugó un factor en el despido de Robert Saleh en los New York Jets

Robert Saleh, ex entrenador de los New York Jets, en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante los Minnesota Vikings, en Londres, el 6 de octubre. En su buzo luce la bandera de Líbano.

El reciente despido de Robert Saleh como entrenador en jefe de los New York Jets, recién en la quinta semana de competencia de la temporada 2024 de la NFL, ha generado una serie de repercusiones, que abarcan desde acusaciones contra el quarterback Aaron Rodgers hasta los conflictos en el Medio Oriente.

Los Jets tenían muchas expectativas para esta temporada, y ciertamente el equipo no estaba jugando de acuerdo a ellas, pero pese a un registro negativo de 2-3 están apenas un partido por detrás de los Buffalo Bills (3-2), los líderes de la División Este de la Conferencia Americana.

PUBLICIDAD

Por eso, la decisión del dueño Woody Johnson, supuestamente basada solo en una decisión deportiva por los malos números de rendimiento de Saleh como coach de los Jets, ha despertado todo tipo de especulaciones al ser considerada precipitada.

¿Influyó Rodgers en el despido de Saleh?

La sorpresiva decisión de los Jets avivó las especulaciones de la mala relación entre Robert Saleh y Aaron Rodgers, el veterano de 40 años. A-Rod llegó el 2023 a Nueva York pero apenas tuvo cuatro snaps en el partido debut antes de romperse el talón de Aquiles del pie izquierdo, por lo que se perdió el resto de la temporada.

Durante la pretemporada 2024, Saleh multó a Rodgers en junio por perderse jornadas de entrenamiento debido a un viaje a Egipto y en el triunfo ante los Patriots la televisión transmitió a todo el país cuando el mariscal de campo alejó con un empujón al entrenador cuando quiso abrazarlo después de conseguir un touchdown.

Según el insider Adam Schefter de ESPN, el dueño de los Jets habló con Aaron Rodgers el lunes por la noche, pero aseguró que no hablaron de Saleh y que el quarterback no participó de la decisión que tomó el equipo.

“No voy a dedicar ni una frase a ninguna de las acusaciones ridículas que se han hecho. Me molestan porque son evidentemente falsas. Es interesante la cantidad de poder que la gente cree que tengo cuando en realidad no es así” , afirmó Rodgers a ESPN este miércoles.

PUBLICIDAD

De todas maneras, en 2021 Rodgers se peleó con el gerente general de los Packers e intentó que lo despidieran a través de su agente.

¿Molestó la bandera del Líbano?

Para el partido del domingo en Londres, donde los Jets perdieron ante los Minnesota Vikings, el entrenador Robert Saleh lució en uno de los brazos de su buzo la bandera de Líbano en medio de la guerra entre Israel y Hezbollah, con bombardeos en Beirut y en el territorio libanés en las últimas semanas, y más de 2 mil muertos en los últimos 12 meses.

Saleh, quien nació en Michigan de padres inmigrantes libaneses, es el primer entrenador en jefe musulmán en la historia de la NFL.

Joe Benigno, famoso ex conductor deportivo en una de las radios más populares de Nueva York y fanático de los Jets, dijo en una entrevista que no podía evitar involucrarse en política al hablar sobre el despido de Saleh.

La celebridad deportiva dijo que creía que la indumentaria de Saleh jugó un factor en su despido: “Tengo que decir algo más y odio involucrarme en política, pero en este caso tengo que hacerlo”, dijo Benigno durante una aparición en “The Jake Asman Show” el martes. Y agregó que “sabemos que es musulmán. Creo que representa al pueblo del Líbano porque no creo que el pueblo del Líbano esté realmente contento con Hezbollah. No creo que ese sea el caso en absoluto. Y me pregunto si eso también influyó de alguna manera” .

De esta manera, en la temporada 2023 Robert Saleh usó en al menos dos ocasiones la bandera libanesa como parte del programa de “herencia” de la NFL, que busca destacar las raíces de jugadores y entrenadores.