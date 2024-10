Malos resultados y Aaron Rodgers le costaron el puesto al entrenador Robert Saleh en los New York Jets

Los New York Jets volvieron a demostrar que a nivel deportivo son una de las organizaciones más disfuncionales de la NFL, al despedir recién luego de la quinta semana de competencia a Robert Saleh como entrenador en jefe.

Los Jets tenían una gran esperanza para esta temporada gracias a buenas selecciones en el Draft en los últimos años, una defensa sólida y la presencia de Aaron Rodgers como quarterback. Pero luego de la derrota del domingo en Londres frente a los Vikings, el equipo de Nueva York cayó a un registro de 2-3, y el dueño del equipo decidió deshacerse de Saleh, quien tuvo registro negativo en sus tres temporadas como head coach.

“Esta mañana informé a Robert Saleh que no seguirá como entrenador en jefe de los Jets. Le di las gracias por su arduo trabajo durante los últimos tres años y medio y le deseo lo mejor a él y su familia al seguir adelante. Esta no fue una decisión fácil de tomar, pero no nos encontramos en el sitio en el que debemos estar dadas nuestras expectativas. Y creo que este es el momento para avanzar en una dirección diferente” , escribió el dueño Woody Johnson en un comunicado divulgado por el equipo.

Los malos números de Saleh

Saleh acabó 20-36 como estratega de los Jets, ávidos de poner fin a la sequía activa más larga de la NFL sin clasificarse a los playoffs, de 13 campañas.

El coordinador defensivo Jeff Ulbrich quedó a cargo como entrenador interino hasta fines de temporada, según informaron los Jets.

Se trata de la primera vez que en los 25 años que Johnson lleva como propietario del equipo que un entrenador es despedido en medio de la temporada.

¿Saleh tenía una mala relación con Rodgers?

Pese a que no era el comienzo soñado, los Jets están apenas un partido atrás de los Buffalo Bills (3-2), los líderes de la División Este de la Conferencia Americana.

La inesperada decisión se tomó un día después que Saleh manifestó sentirse confiado que el quarterback Aaron Rodgers y el equipo eran capaces de enderezar el rumbo tras perder dos encuentros en fila.

En Londres, Aaron Rodgers lanzó tres intercepciones y jugó muy mal, algo que no es responsabilidad de Saleh.

La sorpresiva decisión de los Jets avivó las especulaciones de la mala relación entre Robert Saleh y Aaron Rodgers, el veterano de 40 años. A-Rod llegó el 2023 a Nueva York pero apenas tuvo cuatro snaps en el partido debut antes de romperse el talón de Aquiles del pie izquierdo, por lo que se perdió el resto de la temporada.

Durante la pretemporada 2024, Saleh multó a Rodgers en junio por perderse jornadas de entrenamiento debido a un viaje a Egipto y en el triunfo ante los Patriots la televisión transmitió a todo el país cuando el mariscal de campo alejó con un empujón al entrenador cuando quiso abrazarlo después de conseguir un touchdown.

Según el insider Adam Schefter de ESPN, el dueño de los Jets habló con Aaron Rodgers el lunes por la noche, pero aseguró que no hablaron de Saleh y que el quarterback no participó de la decisión que tomó el equipo.

En los Packers, Rodgers tuvo una mala relación con el gerente general e incluso, a través de su representante, intentó que lo echaran del equipo en 2021.