Puertorriqueña se corona campeona en los Juegos Panamericanos de Surf

El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) confirmó este domingo que la cidreña Mariecarmen Rivera se coronó campeona en la categoría SUP Race Femenino de los Panamerican Surfing Games 2024, que se están llevando a cabo en Lima, Perú.

“¡Soy la nueva campeona Panamericana! Me siento súper feliz de este logro para mí”, expresó Rivera en un video publicado en las redes sociales por el COPUR.

“He estado trabajando fuerte para esto, y al fin me llegó. Estoy bien agradecida con todos los que me han ayudado a llegar aquí: mi entrenador, mi familia, mis amigos, mi equipo, un abrazo grande a todos. Estoy feliz”, agregó la atleta boricua.

El segundo lugar fue para Juliette Duhaime de Argentina, seguido de Jessika Matos de Brasil. El resto de los competidores incluyó a Alma Colleta de Argentina en el cuarto lugar, Lena Ribeiro de Brasil en el quinto, Camila Murguía de Perú en el sexto, Tatiana Hutchins de Perú en el séptimo y Rafaela Vergara de Guatemala en el octavo.

Rivera, quien también es quiropráctica, es la subcampeona del mundo, cinco veces medallista en los Juegos Panamericanos y campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Plata en Santa Marta 2022.