Igor González repetirá como dirigente de Puerto Rico, esta vez para el Premier 12

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio a conocer los integrantes del cuerpo técnico del Equipo Nacional para el Premier12+, programado para comenzar el 9 de noviembre en México.

El equipo técnico estará encabezado por el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana en las Grandes Ligas, Juan ‘Igor’ González, quien repetirá como dirigente del equipo puertorriqueño.

Lo acompañará como coach de banca Alex Cintrón, actual coach de bateo de los Astros de Houston en las Grandes Ligas.

Eduardo Núñez será el coach de tercera base, Eddie González estará a cargo de la primera base, mientras que Edgar Pérez será el coordinador del infield.

El exgrandesligas, Dicky González, asumirá el rol de coach de lanzadores, y Juan Carlos Montero será el coach de bullpen.

”Contamos con un cuerpo técnico de gran experiencia y conocimiento para el Premier12, principal evento de béisbol a nivel mundial para este año 2024. La combinación de expertos en todas las áreas del juego nos garantiza que el equipo estará bien preparado para este torneo”, resaltó el Dr. José Daniel Quiles, presidente de la FBPR.

El gerente general será el reconocido agente de jugadores Edwin Rodríguez Rodríguez.

El Premier12 es un torneo internacional de béisbol organizado por la World Baseball Softball Confederation (WBSC), que reúne a las 12 mejores selecciones nacionales del mundo según el ranking de béisbol masculino. Este torneo, celebrado cada cuatro años, es considerado uno de los eventos más importantes del béisbol internacional, junto al Clásico Mundial de Béisbol.

Puerto Rico forma parte del Grupo A, junto a Estados Unidos, Venezuela, Países Bajos, Panamá y el anfitrión, México. El Grupo B incluye a Japón, Corea del Sur, China Taipei, Cuba, Australia y República Dominicana.

Los partidos de la fase de grupos comenzarán el 9 de noviembre en México para el Grupo A y el 13 de noviembre en Taiwán y Japón para el Grupo B. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la súper ronda, que se jugará en el Tokyo Dome en Japón, donde también se disputarán los partidos por las medallas.

Cuerpo técnico de Puerto Rico para el Premier12

Juan ‘Igor’ González, dirigente - Uno de los jugadores más icónicos de Puerto Rico en las Grandes Ligas. Durante su carrera, fue conocido por su poder al bate, ganando el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en dos ocasiones (1996 y 1998) mientras jugaba para los Texas Rangers. Acumuló más de 400 jonrones y fue reconocido como uno de los mejores bateadores de su generación. Además de los Rangers, también jugó para los Detroit Tigers, Cleveland Indians, y Kansas City Royals.Como dirigente, González ha llevado su conocimiento y experiencia al Equipo Nacional de Puerto Rico. Bajo su liderazgo, el equipo ha logrado importantes victorias, incluyendo medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y en los Juegos Panamericanos 2019 y Copa del Caribe 2022. Recientemente, guió a Puerto Rico a su primera medalla de plata en la Copa Mundial Sub 23. Fue integrante del cuerpo técnico del equipo puertorriqueño en las ediciones 2017 y 2023 del Clásico Mundial de Béisbol. Es actualmente dirigente en la Liga de Béisbol Superior Doble A, donde obtuvo campeonatos como dirigente en 2021 con los Grises de Humacao y 2022 con los Toritos de Cayey.

Alex Cintrón, coach de banca - Tuvo una carrera destacada como jugador de cuadro en las Grandes Ligas, debutando en 2001 y jugando para equipos como los Arizona Diamondbacks, Chicago White Sox y Washington Nationals. Como coach, ha sido parte esencial del éxito de los Astros, contribuyendo al desarrollo de una alineación ofensiva potente que ha logrado varias apariciones en la Serie Mundial. Bajo su supervisión, los Astros han sido reconocidos por su consistencia en la ofensiva, combinando poder y contacto efectivo. Dirigió a los Azucareros de Yabucoa en la Liga de Béisbol Superior Doble A de Puerto Rico. Fue jugador del Equipo Nacional en varios eventos. Además, formó parte del cuerpo técnico del equipo puertorriqueño en la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol. Es actualmente gerente general de los Senadores de San Juan en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Eduardo Núñez, coach de tercera base - Exjugador de béisbol por más de 20 años en Minor League Baseball y Puerto Rico. Es actualmente coach de bateo del equipo Brooklyn Cyclones, de la organización New York Mets en clase A avanzada. Laboró como escucha con Minnesota Twins. Formó parte del cuerpo técnico del equipo puertorriqueño en la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol. Es integrante del cuerpo técnico de los Gigantes de Carolina en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Eddie González, coach de primera base - Exjugador de la Liga de Béisbol Superior Doble A de Puerto Rico. Ha estado vinculado con el desarrollo de jóvenes en varias categorías. Actualmente, es dirigente del Equipo Nacional Sub 18. Además, es coach de los Equipos Nacionales Sub 23, Sub 15 y adulto masculino. Recientemente nombrado dirigente de los Grises de Humacao en la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Edgar Pérez, coordinador infield - Exdirigente y excoach de los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Más de 20 años de experiencia en el béisbol profesional de invierno con siete Series del Caribe y siete campeonatos de Puerto Rico. Fue escucha de las organizaciones Cleveland Indians y Boston Red Sox. Actualmente labora con los Chicago Cubs como coordinador de jugadores de Latinoamérica.

Dicky González, coach lanzadores - Exlanzador puertorriqueño que tuvo una destacada carrera tanto en las Grandes Ligas como en ligas internacionales. Jugó para equipos como los New York Mets, Tampa Bay Devil Rays, y Boston Red Sox. También tuvo éxito en la liga japonesa, destacándose con los Yomiuri Giants. Fue conocido por su habilidad para controlar el juego desde el montículo, utilizando una mezcla de lanzamientos con gran precisión. Tras su retiro como jugador, se ha convertido en un coach de lanzadores. Ha laborado en los Equipos Nacionales Sub 18 y Sub 23.

Juan Carlos Montero, coach de bullpen - Destacado exjugador de la Liga de Béisbol Superior Doble A, donde conectó más de 600 hits. Exjugador del Equipo Nacional. Ha laborado como coach de tercera base de los Equipos Nacionales Sub 23 y adulto masculino. Actualmente es maestro de educación física y director deportivo de la Escuela Especializada de Béisbol Manuel Cruz Maceira de Comerío. Ha dirigido múltiples equipos en la Liga de Béisbol Superior Doble A y recientemente fue nombrado dirigente de los Polluelos de Aibonito.