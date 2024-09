Timberwolves enviarán a Karl Anthony Towns a los Knicks

MINNEAPOLIS (AP) — Los Timberwolves de Minnesota enviarán al dominicano Karl-Antony Towns a los Knicks de Nueva York, a cambio de Julius Randle, Donte DiVincenzo y una selección en la primera ronda del draft, dijo el viernes una persona enterada del acuerdo.

La fuente habló con The Associated Press con la condición de permanecer en el anonimato, dado que el canje, reportado inicialmente por The Athletic, no se ha concretado oficialmente.

Towns, cuatro veces elegido al Juego de Estrellas y a punto de disputar su décima campaña, nunca dio muestras de estar descontento con el equipo que lo reclutó como la primera selección general del draft de 2015, pese a varios años de tropiezos y cambios que antecedieron a la campaña anterior, en la que Minnesota llegó a la final de la Conferencia Oeste.

Muy activo en la comunidad de Minneapolis y St. Paul, Towns no dio muestras de envidia ante el despegue del joven astro Anthony Edwards. Tampoco se habría molestado por mudarse a funciones de ala de poder hace dos años, cuando fue adquirido el pívot francés Rudy Gobert.

Towns no dio pistas de este movimiento, tres días antes de que comience el campamento de prácticas. Pero volverá a sus raíces, tras haber crecido en Nueva Jersey.

Los Wolves obtendrán a Randle, un alero de poder elegido al Juego de Estrellas, y a DiVincenzo, tirador certero que viene de la mejor campaña en su carrera. Se harán también de un seleccionado en la primera ronda para compensar algunos de los reclutamientos que cedieron a Utah en el canje por Gobert.