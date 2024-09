Luis Enrique vuelve a enfrentarse con los periodistas

El entrenador del Paris Saint Germain (PSG), Luis Enrique, sorprendió con una declaración inusual durante la rueda de prensa previa al partido contra el Rennes por la Ligue 1 la mañana de este jueves 26 de septiembre.

Ante la curiosidad de todos los periodistas presentes, el técnico español afirmó que estaría dispuesto a recortar su sueldo hasta un 50% si eso le permitiera evitar sus compromisos con los medios de comunicación, sin embargo, para combatir las malas miradas de algunos presentes, reconoció que disfruta de las conversaciones con los periodistas.

“ Si ahora mismo me dices que firme un papel para no hablar más con la prensa y me quitas un 25%, o incluso hasta el 50% del salario, lo firmo ”, comentó Luis Enrique. Además, aclaró que pese a esta preferencia, le gusta hablar y nunca ha acortado una conferencia de prensa: “Lo hago en varias lenguas, mal, pero lo hago”, añadió con un toque de humor.

Se unió a las críticas por el abultado calendario

El entrenador también aprovechó la ocasión para referirse al exigente calendario de fútbol en Europa, un tema que ha suscitado críticas en el mundo futbolístico.

Aunque reconoció que en Francia tienen menos partidos que otras ligas de élite, como es el caso de la Premier League o la Liga española, Luis Enrique expresó su apoyo a la reducción del calendario: “Es un calendario cargado y creo que los jugadores son los que deben hablar sobre esto”, comentó, alineándose con otros entrenadores que han señalado la sobrecarga que sufren los futbolistas.

El Paris Saint Germain se enfrentará al Rennes en el próximo partido, en un contexto donde el debate sobre el calendario y la presión mediática sigue creciendo en Europa y que de seguro, tendrá consecuencias y alcance en otras federaciones futbolísticas del planeta.