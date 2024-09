Boxeador japonés que estuvo condenado a muerte por 56 años fue declarado inocente

(Kyodo News via AP)

Se ha hecho justicia, finalmente. Este jueves, el mundo se ha conmovido con la noticia de que un exboxeador japonés fuese absuelto de asesinato luego de haber sido condenado a muerte hace casi 60 años.

Según informó su equipo legal, el tribunal de distrito de Shizuoka absolvió a Iwao Hakamada, de 88 años, en un nuevo juicio por los asesinatos de cuatro personas en la región central de Japón en 1966, dando fin así a una de las que se dice sería la condena que pasó el tiempo más largo del mundo en el corredor de la muerte.

“ Fue dulce escuchar las palabras “no culpable” en la sala del tribunal ”, dijo Hideko Hakamada, quien ha luchado durante décadas para limpiar el nombre de su hermano menor.

¿Quién es el exboxeador japonés que fue declarado inocente después de haber estado condenado a muerte por 56 años?

Iwao Hakamada había sido boxeador profesional y pasó 45 años en el corredor de la muerte antes de que un tribunal ordenara su liberación y un nuevo juicio en 2014 en medio de dudas sobre las pruebas en las que se basó su condena.

“ Cuando escuché eso, me emocioné y me sentí tan feliz que no podía dejar de llorar ”, comentó en una conferencia de prensa televisada el hombre, que ahora vive con su hermana luego de haber sido liberado.

Hakamada había sido acusado de matar a puñaladas a su exjefe y a su familia antes de quemar su casa y admitió brevemente haber cometido los asesinatos, pero poco después se retractó de la confesión y se declaró inocente durante el juicio, pero fue condenado a muerte en 1968, pena que el Tribunal Supremo de Japón confirmó en 1980.

Los abogados de Hakamada habían argumentado que las pruebas de ADN realizadas a la ropa manchada de sangre que supuestamente pertenecía a su cliente demostraban que la sangre no era suya.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional elogió la exoneración como un “momento crucial para la justicia” e instó a Japón a eliminar la pena de muerte.