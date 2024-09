Francisco Lindor queda fuera de alineación titular de Mets ante Bravos

ATLANTA (AP) — El campocorto de los Mets Francisco Lindor quedó fuera de la alineación titular el martes debido a una dolencia de espalda por octavo juego consecutivo, en momentos en que Nueva York inicia una crucial serie de tres duelos ante los Bravos de Atlanta.

El puertorriqueño habló con los reporteros antes del encuentro portando una compresa médica en su espalda y dijo que trabajaría a fin de determinar si estaba lo suficientemente saludable para ingresar de suplente en el primer duelo de la serie.

El lunes Lindor se sometió a una resonancia de hueso que reveló que no hay daño estructural en su espalda. Ello significa que difícilmente hay riesgo de agravar la lesión si intentaba jugar.

“Va a intentar seguir luchando y me va a decir si está disponible hoy o no”, indicó el mánager venezolano de los Mets, Carlos Mendoza. “Ese fue el caso el domingo y después del calentamiento dijo que no sentía listo. Va a ser muy honesto con nosotros. No se va a poner en riesgo él mismo o al equipo”.

Los Mets tienen marca de 6-1 sin Lindor. Inician sus últimos seis encuentros de la temporada regular en posición para quedarse con el segundo comodín de la Nacional. Nueva York está dos juegos por encima de los Bravos, que son cuartos.

Lindor dijo que está dispuesto a regresar como bateador designado si el equipo cree que es lo mejor. Indicó que necesita llegar al punto en el que si siente dolor mientras está jugando, este no se mantenga.

“Es más importante para mí que si hay dolor, que desaparezca”, advirtió. “Antes cuando bateé la bola y comencé a correr no cedió. No puede ser la constante. Yo decía: ‘No me puedo mover, no me puedo mover, no me puedo mover’. Eso me deja en un lugar en el que no puedo hacer lo que necesito”.

El novato venezolano Luisángel Acuña ha reemplazado a Lindor en la plantilla y le ha ido bien, tiene un promedio de bateo de .379, con tres jonrones desde que lo llamaron el 14 de septiembre.