FBPR presenta equipo rumbo al Premundial Sub 12

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio a conocer la lista de los 18 jugadores que integrarán el Equipo Nacional Sub 12, de cara al Campeonato Panamericano de dicha categoría, que se celebrará a partir del 20 de octubre en Panamá.

El evento contará con la participación de 12 equipos y definirá tres cupos para el Mundial Sub 12, organizado por la World Baseball Softball Confederation (WBSC).

El equipo puertorriqueño será dirigido por Eric Santiago, quien estará acompañado en el cuerpo técnico por Edville Feliberty, Héctor Irizarry, Jerry Santiago y Richard Burgos.

”Vamos a buscar esa tan anhelada clasificación por primera vez a un Mundial Sub 12 para hacer historia, tal como lo hicieron los equipos Sub 15, Sub 18 y Sub 23. La confección de este equipo fue difícil. Hemos trabajado tres días a la semana y, sumado a las prácticas con sus respectivos equipos, consideramos que ha sido suficiente para mantener a los jugadores en ritmo”, expresó Santiago.

Puerto Rico formará parte del Grupo B, junto a Venezuela, República Dominicana, Cuba, Brasil y Argentina. En el Grupo A estarán los anfitriones de Panamá, junto con Estados Unidos, México, Colombia, Nicaragua y Ecuador. El primer encuentro de los boricuas será contra Cuba el 20 de octubre en el Estadio Municipal Andy Alonso.

”El cuerpo técnico reconoce que tenemos el talento necesario y vamos a hacer que estos chicos sobresalgan en el terreno para alcanzar nuestro objetivo, que es la clasificación al Mundial. Estoy convencido de que con este equipo lo lograremos”, afirmó el dirigente.

Equipo Nacional Sub 12 rumbo al Premundial: