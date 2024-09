Richard Carapaz se retira del Mundial de ciclismo por motivos familiares

ZÚRICH, Suiza (AP) — El ecuatoriano Richard Carapaz se retiró del Mundial de ciclismo en Suiza debido a una emergencia familiar.

Carapaz, el mejor escalador del Tour de Francia este año, informó el lunes que debe viajar a Ecuador para acompañar a su hija que fue operada de urgencia.

“En las últimas horas, me he visto obligado a viajar a Ecuador de urgencia para acompañar a mi hija, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia”, dijo Carapaz en un comunicado. “Afortunadamente, la cirugía salió bien. Sin embargo, todavía requiere de cuidados”.

“Ante esta emergencia familiar, no he podido entrenar durante varios días y mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física ni mentalmente. Por este motivo, he tomado la decisión de no participar en el Mundial de Zúrich 2024”, añadió.

La carrera masculina de ruta bajará el telón del campeonato mundial el domingo.

Carapaz, de 31 años, ganó la carrera de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 pero no fue seleccionada para competir en las justas de París este verano para defender su título.

Fue el primer ecuatoriano en consagrarse campeón en un grand tour, el Giro de Italia de 2019. Ha ganado etapas en el Giro, la Vuelta a España y el Tour de Francia.