La inesperada ficha con la que los Mets palpitan los playoffs

NUEVA YORK (AP) — Luisángel Acuña francamente no esperaba encontrarse a fines de septiembre inmerso en una lucha encarnizada por el pase a los playoffs, una pulseada que perfectamente podría dejar fuera al equipo de su medio hermano Ronald.

De la nada, Luisángel ha inyectado dinamismo, descaro y hasta poder a la ofensiva de los Mets de Nueva York.

Su debut en las Grandes Ligas no estaba en los planes de nadie, más tras una campaña tan deslucida en la filial de Triple A que los Mets en principio no le tomaron en cuenta cuando podían expandir su roster al inicio del mes.

Pero la lesión en la espalda que ha dejado fuera de acción al astro Francisco Lindor —alguien con crédito para ser considerado al Jugador Más Valioso— precipitó la decisión de subir al venezolano de 22 años.

“Estar aquí no me lo esperaba hace unas semanas”, reconoció Acuña, tocándole reemplazar a Lindor en el campocorto. “Esto es un juego de altos y bajos. Nunca paré de trabajar duro. Esto yo me lo he ganado”.

Los Mets completaron su última tanda de juegos en casa con foja de 6-1, y en gran medida se debió a la aportación de Luisángel, uno de los cuatro hermanos de Ronald Acuña Jr., el toletero de los Bravos de Atlanta y reinante MVP de la Liga Nacional.

La producción de Luisángel en las menores este año fue con un promedio al bate de .258 y un OPS de .654.

Tras ser convocado de las menores el 14 de septiembre batea para .379 con tres jonrones, seis carreras impulsadas, seis anotadas, seis extrabases. Su OPS es de 1.228 al cabo de sus primeros nuevos partidos en las Grandes Ligas.

“Se ha adaptado muy rápido, ha sido todo un profesional y ha estado excepcional”, comentó Peter Alonso, el primera base de los Mets. “Entiendo que son muy pocos juegos, pero he quedado impresionado cómo se maneja todos los días. Todo un profesional hasta ahora y ser testigo de eso es fantástico”.

Los Mets cierran la campaña regular con dos series ante rivales de peso, primero ante los Bravos —sus eternos rivales en la División Este de la Liga Nacional— y luego contra los Cerveceros de Milwaukee, flamantes campeones de la División Central del circuito.

Atlanta es rival directo por los tres comodines de la Nacional, y probablemente la serie de tres partidos en el Truist Park desde el martes podría sentenciar todo.

Con el lunes de descanso, Nueva York (87-69) comparte con Arizona el segundo comodín de la Nacional, con los Bravos (85-71) dos juegos detrás. La ecuación es sencilla para los Mets: dos victorias en Atlanta certificarán su presencia en la postemporada.

Ronald no estará presente en la serie tras haber sufrido una grave lesión en la rodilla en mayo que puso fin a su compaña. Fue una de varias bajas por lesiones —incluyendo al as Spencer Strider y al tercera base Austin Riley— que tiene a los Bravos en peligro de ver rota una racha de seis temporadas seguidas en los playoffs.

Luisángel y Ronald se intercambian mensajes de texto a cada rato y tenían en la mira la serie de esta semana.

“Siempre me llama. Cuando no hago nada, me dice: ‘mañana vas a dar tres (hits)’... Quería que llegara el día para que yo fuera a Atlanta para intercambiar las camisetas”, contó Luisángel, quien el lunes publicó una historia en Instagram posando junto a Ronald.

¿Rivalidad fraterna entre dos jugadores de clubes en la misma división?

A una pregunta que le hicieron sobre sentirse tan cómodo en una coyuntura tan decisiva, Luisángel mencionó las experiencias que Ronald le ha compartido.

“Esa confianza viene de mi hermano, con todas las cosas que hablamos, todo lo que yo le pregunto”, remarcó.