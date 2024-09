Jasmine Camacho-Quinn es exaltada al Salón de la Fama de la Universidad de Kentucky

La vallista puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn fue homenajeada durante este fin de semana con su inclusión en el Salón de la Fama del Atletismo de la Universidad de Kentucky (UK, por sus siglas en inglés).

A través de sus plataformas sociales, Camacho-Quinn compartió un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre cómo los desafíos que enfrentó la llevaron a convertirse en la atleta que es hoy. De la misma forma, destacó que “el camino no fue el más fácil, pero valió la pena”.

“Creo que todavía no tengo palabras. Empecé en la Universidad de Kentucky un semestre tarde. En la primavera de 2015, me obligaron a no asistir a la universidad. No era la estudiante más educada de la escuela secundaria y, cuando finalmente me puse las pilas, ya era demasiado tarde. Esto me obligó a quedarme en casa durante el semestre de otoño de 2014 y a tomar clases en línea. Pero fue parte de mi camino. Esta es mi historia”, comenzó diciendo.

Continúo: “La universidad tampoco fue la más fácil, pero gracias a todos los que realmente creyeron en mí y se quedaron a mi lado. Gracias, mamá y papá. Gracias a mis hermanos James, Robert y Miguel. Gracias, Sarah. Gracias, entrenador Flo. Gracias, Barb y Passion. Y gracias, Dios. El camino no fue el más fácil, pero valió la pena. Aunque solo pude representar a Kentucky durante tres años, esos tres años me enseñaron mucho sobre mí y sobre la vida”.

La ceremonia se llevó a cabo en el Central Bank Center.

Junto a Camacho-Quinn fueron reconocidos John Cropp (administrador/entrenador), Henrik Larsen (rifle), Sydney McLaughlin-Levrone (atletismo), Jodie Meeks (baloncesto masculino) y Corey Peters (fútbol americano).

La atleta boricua recibió este galardón tras convertirse en medallista olímpica en los 100 metros con vallas en dos ocasiones. Su trayectoria incluye tres campeonatos de la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA), con victorias en los 100 metros con vallas en 2016 y 2018, y en el relevo 4x100m en 2017. Además, es seis veces campeona de la Conferencia del Sureste (SEC), destacándose en los 60 metros con vallas y los 100 metros con vallas, así como en el relevo 4x400.

Camacho-Quinn logró el segundo tiempo más rápido en la historia de la NCAA en los 100 metros con vallas, con 12.40 segundos, y ocupa actualmente el quinto puesto en esa lista. Estableció cuatro récords escolares en 100 vallas y tres relevos, y fue seleccionada 12 veces como primer equipo All-America. También, fue nombrada “Novato del Año” de la SEC en 2016 y aún mantiene el récord de primer año en la Universidad de Kentucky en los 100 metros con vallas.