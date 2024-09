Claudia Ramos Zorrilla confía en el empoderamiento femenino para impulsar el baloncesto profesional

Una conversación hace tres años con la jugadora Tayra Meléndez sobre las necesidades del deporte femenino en Puerto Rico llevó a Claudia Ramos Zorrilla a interesarse por asumir las riendas de las Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Dándose cuenta de la falta de visibilidad que hay en la liga, fueron varios los intentos en adquirir la franquicia hasta que en 2023, luego del fallecimiento del antiguo apoderado José Meléndez López, las mismas jugadoras le hicieron el acercamiento para encargarse del equipo. Encomienda que destacó aceptó con mucho entusiasmo.

La nueva apoderada es la primera y única mujer en adquirir un equipo en una liga profesional de baloncesto en la Isla, los dueños de las demás franquicias son hombres. Al asumir el reto, se dio cuenta de la importancia de ser una mujer en el puesto, pues puede entender y empatizar con las necesidades de las jugadoras.

“Ser apoderado no es un proceso fácil, te tiene que gustar el deporte y amar lo que haces. Yo creo fielmente en el deporte para edificar una sociedad. Es mi primer año en la temporada y tengo un atleta que está lesionada, otra que va a tener un bebe, otra que tiene lastimado el hombro… Hay muchos retos que las personas no saben ni que ocurren, al final del día, trabajar con mujeres es un poco más complicado que trabajar con hombres”, destacó Ramos Zorrilla en entrevista con Metro Puerto Rico.

“Nosotras por nuestra anatomía, vivimos de otra forma y tenemos otras necesidades y creo ahí entra la parte importante de tener una mujer en el equipo que las entienda. No le quito mérito a los hombres, pero creo que entender y simpatizar con la idea de trabajar con mujeres, pues solo una mujer puede hacerlo”, agregó.

La publicista con diez años de experiencia cree en el mercadeo como herramienta para dar a conocer el torneo, ya que reconoce que la inversión en la liga masculina es mucho mayor en comparación a la femenina.

“El baloncesto masculino se corre la temporada con $2.8 millones, aproximadamente, mientras que el femenino se corre con $200 mil dólares. Partiendo de ahí... hablamos de nueve o diez equipos, andamiaje de televisión, streaming y todo lo que requiere una liga para tener éxito y que se corra con esa cantidad. De entrada, se necesitaba esa visibilidad para que más marcas pudieran entrar”, puntualizó la apoderada, destacando que mantuvo el equipo de trabajo que ya estaba encabezado en la dirección técnica por el experimentado, Carlos Calcaño.

Tras ser cuestionada en su entrevista inicial para adquirir la franquicia por “no saber de baloncesto”, Ramos Zorrilla hizo hincapié que su experiencia en mercadeo funcionaría para vender el espectáculo que es el baloncesto femenino puertorriqueño y desarrollar la marca.

Parte de su estrategia para atraer fanaticada a las canchas ha sido incentivarlos con actividades como entrada gratis para niños que asistan con su uniforme de baloncesto y la actividad “Basket Pa’ Ellas”, que consiste en un día para las mujeres con “Happy Hour” en alianza con la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), donde se hablan de temas de interés.

Recientemente, la cantautora puertorriqueña, Kany Garcia, se integró como co-apoderada junto a Ramos Zorrilla, quien describió a la artista como “una apasionada del deporte”.

“Kany y su pareja son apasionadas del deporte y creen en él cómo un pilar para la sociedad. El hecho de que ella se uniera y más artistas lo estén haciendo es algo bien poderoso; estas personas fueron bendecidas con el alcance que tienen y eso es lo que nosotros necesitamos para darle visibilidad a otros”, destacó la empresaria.

Como parte de esta temporada, por primera vez el “All-Star Game” del BSNF se jugará en la casa de las 18 veces campeonas, el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina, donde tendrán clínicas paraniñas por parte de las jugadoras de la selección, también tendrán un juego de los “Special Olympics”, competencia de destreza, juegos de exhibición con equipos de baloncesto callejero como “True Buckets” y “Only Way Up” con artistas invitados, y mucho más.

El evento es apoyado por “Young Kings Foundation” del exponente urbano, Myke Towers.

Itinetario:

12:00 p.m. - Fan Zone

1:00 p.m. - Upper Clutch

3:00 p.m. - True Buckets vs Only Way Up

5:00 p.m. - Skill Challage

5:45 p.m. - Hot Show Competition

6:20 p.m. - 3PTS Competition

8:00 p.m. - All-Star Game