¡Oficial! Ya hay fecha para el comienzo de la temporada 2025 del BSN

Los fanáticos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ya conocen la fecha del comienzo de la temporada del 2025.

Durante la reunión de la Junta de Gobierno del BSN, se aprobó el calendario para la temporada. Esta se comenzará a jugar del 15 de marzo del 2025 y se extenderá hasta el 30 de junio.

Además, la postemporada del próximo año será del 5 de julio al 15 de agosto.

La temporada pasada también se extendió hasta el 30 de agosto, debido a que la serie final entre los Criollos de Caguas y Osos de Manatí llegó al máximo de siete juegos. Los Criollos terminaron coronándose como campeones de la temporada del 2024.

La pasada temporada también tuvo un receso a principios de junio debido a la celebración del torneo de repechaje de la Federación Internacional de Baloncesto Internacional (FIBA) que se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Además, diversos jugadores de la selección nacional tuvieron que salir de sus respectivos equipos en medio de la postemporada por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Alcalde de Isabela confirma que trabaja propuesta para el regreso de los Gallitos

El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, mantiene las esperanzas del regreso de los Gallitos al Baloncesto Superior Nacional (BSN) y esto podría ser posible de la mano de más figuras del entretenimiento al igual que ha ocurrido con otras franquicias en el baloncesto local.

El mandatario municipal llamó la atención con la publicación en las redes sociales de unas fotografías donde aparecía junto al exponente urbano Wisin, el salsero Víctor Manuelle y el promotor de eventos Francisco “Paco” López en el Coliseo José “Buga” Abreu de Isabela. La publicación lee: “Estamos listos” dando a entender que pronto los isabelinos podrían tener noticias sobre la posibilidad del regreso de su equipo de baloncesto.

Metro Puerto Rico solicitó una reacción sobre este particular al presidente del BSN, Ricardo Dalmau, sin embargo este indicó que hasta el momento no se ha realizado una petición formal por parte de posibles apoderados de la liga.

“Me he enterado por los medios sobre esta noticia, no tenemos ninguna petición formal sobre la posibilidad de amplificar la cantidad de franquicias del BSN. No puedo hacer expresiones sobre ese tipo de rumor en una etapa prematura”, indicó en declaraciones escritas el presidente del BSN.