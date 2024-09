Luar La L hace llamado a fanaticada boricua a brindarle respeto a Berlanga: “Quítense el sombrero”

El exponente urbano puertorriqueño, Luar La L, acudió a sus redes sociales para hacerle un llamada a la fanaticada boricua de brindarle respeto al boxeador, Edgar Berlanga, luego de que perdiera la noche del sábado 117-110 contra el mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez.

“Este es el comienzo de un legado. Esto puede ser una derrota en el libro. Los jueces pusieron lo que sea, pero esto es una victoria para nosotros. Esto comienza aquí, aquí es que comienza lo bueno”, comenzó diciendo Luar La L en una historia en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 3.1 millones de seguidores.

Continuó: “Hasta Canelo se dio cuenta que no era así de fácil. Tuvo que pelear, tuvo que pararse, tuvo que hacer su estrategia, tuvo que hacer todo. Ustedes saben que Canelo no le tenía piedad, ustedes lo vieron. Se fue con todo desde el primer round, desde el principio y le duró los 12 (rounds). Tremendo boxeador. Mi respeto por siempre a Edgar Berlanga”.

Raúl Armando del Valle Robles, nombre de pila del también compositor, resaltó que “Canelo” es uno de los mejores boxeadores de la era, sin embargo, Berlanga dio una buena pelea.

“Quítense el sombrero y denle su respeto”, añadió.

En unas historias previas a la pelea de boxeo, Luar La L se había mostrado furiosos con los fanáticos locales que no apoyaban al peleador nacido en Nueva York de padres puertorriqueños. Había pedido que no “le tiraran fango” porque estaba “representando a la Patria”.

“Si no quieres apoyar, pues no apoyes, pero no quites, no restes”, resaltó en ese entonces en sus historias de Instagram.

Saúl “Canelo” Álvarez se impuso el sábado por decisión unánime a Édgar Berlanga para retener sus tres títulos de los superligeros frente a un público jubiloso en el fin de semana en que se celebra la independencia de México.

Ante 20,312 espectadores en la T-Mobile Arena, el mexicano de 34 años y con una foja de 61-2-2, dominó buena parte de la contienda.

Los jueces Max DeLuca y Steve Weisfeld dictaminaron 118-109. David Sutherland entregó una tarjeta de 117-110.

El “Canelo” no logra un nocaut desde hace casi cuatro años, cuando doblegó a Caleb Plant y se convirtió en campeón indiscutible.

Pareció que esa sequía concluiría en el tercer round, cuando el astro de Guadalajara propinó un gancho izquierdo al mentón de Berlanga, quien se fue a la lona.

Un certero uppercut de derecha estremeció a Berlanga en el quinto asalto y un gancho tremendo estuvo cerca de derribarlo en el sexto.

Pero el boricua no rehuyó el combate y se mostró peligroso hasta el final en los contraataques.

Hubo momentos de polémica y fricción. En el séptimo asalto, Berlanga falló un durísimo derechazo y eso lo hizo caer en la lona. En el octavo, el réferi le hizo una advertencia por un cabezazo contra el rostro del monarca.

“Me hizo enojar un poco con sus tácticas, pero soy mexicano”, comentó Álvarez. “Significa mucho para mí pelear en este día. Es un honor representar a mi país en estas fechas”.

Luego del campanazo final, llegó la concordia. Berlanga permaneció largo rato abrazado a Álvarez y conversando con él.

Entre otras cosas, le dijo que era su ídolo.

Álvarez retuvo sus títulos de las 168 libras por el Consejo, la Organización y la Asociación Mundial de Boxeo (CMB, OMB y AMB). La Federación Internacional de Boxeo (FIB) despojó al mexicano del título después de que decidió enfrentar a Berlanga en vez de chocar contra William Scull, el retador número uno.

Berlanga sufrió la primera derrota en su carrera y cayó a un registro de 22-1-0.