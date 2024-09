Ángel Rodríguez firma por 5 años con los Cangrejeros de Santurce

Los Cangrejeros de Santurce anunciaron hoy, jueves, la firma del armador Ángel Rodríguez por un acuerdo de 5 años y quien estará activo jugando desde el primer día de la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Angelito (Rodríguez) es un talentazo probado en la liga y va a ser una pieza clave para el futuro de los Cangrejeros. Haremos todos los movimientos necesarios y nos estamos comprometidos en llevar nuevamente a esta franquicia hacia donde la hemos conocido, una franquicia de mucho éxito en el BSN”, expresó Edgar Padilla, gerente general del equipo santurcino.

PUBLICIDAD

Por su parte Ángel Rodríguez expresó estar muy entusiasmado con esta firma y reafirmó su compromiso de estar activo con el equipo desde el primer día.

“Me siento honrado de formar parte de una gran franquicia con tanta historia en el baloncesto de Puerto Rico. La visión, metas y compromiso de la gerencia es algo que me atrajo grandemente. No es un secreto qué hay grandes expectativas y eso, junto con tener una gran responsabilidad de traer éxito a esta franquicia y fanaticada que tanto desea, es algo que me motiva grandemente. Me comprometo a estar desde el día uno y les aseguro daré la mejor versión de mi”, añadió.

Como parte del anuncio cangrejero, Rodríguez participó de una entrevista exclusiva con la plataforma digital del equipo en donde habló con el comentarista deportivo Javier Sabath sobre esta firma y la responsabilidad que conlleva ser el armador de los Cangrejeros y su misión de fortalecer el equipo de cara a la próxima temporada.