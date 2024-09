Alcalde de Isabela confirma que trabaja propuesta para el regreso de los Gallitos

El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, mantiene las esperanzas del regreso de los Gallitos al Baloncesto Superior Nacional (BSN) y esto podría ser posible de la mano de más figuras del entretenimiento al igual que ha ocurrido con otras franquicias en el baloncesto local.

El mandatario municipal llamó la atención con la publicación en las redes sociales de unas fotografías donde aparecía junto al exponente urbano Wisin, el salsero Víctor Manuelle y el promotor de eventos Francisco “Paco” López en el Coliseo José “Buga” Abreu de Isabela. La publicación lee: “Estamos listos” dando a entender que pronto los isabelinos podrían tener noticias sobre la posibilidad del regreso de su equipo de baloncesto.

Metro Puerto Rico solicitó una reacción sobre este particular al presidente del BSN, Ricardo Dalmau, sin embargo este indicó que hasta el momento no se ha realizado una petición formal por parte de posibles apoderados de la liga.

“Me he enterado por los medios sobre esta noticia, no tenemos ninguna petición formal sobre la posibilidad de amplificar la cantidad de franquicias del BSN. No puedo hacer expresiones sobre ese tipo de rumor en una etapa prematura”, indicó en declaraciones escritas el presidente del BSN.

Por su parte, el alcalde de Isabela, afirmó a este medio que se encuentra en la preparación de una propuesta al BSN para el regreso de los Gallitos.

“Estamos listos significa que estamos trabajando una propuesta para presentar al BSN e interesamos que los Gallitos de Isabela regresen. Los compañeros son los que están haciendo las gestiones con el BSN y estaremos realizando el acercamiento a la liga”, comentó Méndez en entrevista con Metro Puerto Rico.

El año pasado, el alcalde también había intentado hacer movimientos para el resurgir de los Gallitos en el baloncesto sin éxito, pero esta vez el servidor público aseguró estar listo para cumplir su meta.

“Tenemos el coliseo listo que era algo importante y la parte económica que no tuvimos en el pasado intento en el que intentamos a hacer el traslado de los Cariduros de Fajardo, pero lamentablemente no fue aprobado”, agregó.

La última vez que los Gallitos de Isabela hicieron presencia en el BSN fue en el 2017.