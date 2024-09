Piculín pide a la ciudadanía se que inscriba para votar

El excentro de la selección nacional y leyenda del deporte puertorriqueño, José “Piculín” Ortiz, se unió al llamado que han realizado varias figuras para que los ciudadanos se inscriban en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y puedan participar de las elecciones generales del mes de noviembre.

Ortiz hizo el llamado como parte de la campaña de la Organización Somos Más que junto a otras figuras como Denise Quiñones, han exhortado a la ciudadanía que se inscriba antes del 21 de septiembre.

“Es fundamental que cada uno de ustedes se inscriba para votar en las próximas elecciones, participar en el proceso electoral no solo es un proceso, sino también una responsabilidad que nos permite ser actores activos en el futuro de nuestra isla, las decisiones que se toman en las urnas afectan directamente nuestras vidas, desde la educación y el empleo hasta la salud y el medio ambiente, al votar tienes la oportunidad de hacer escuchar tu voz y elegir a los líderes que representen tus intereses y valores, recuerden que cada voto cuenta, no dejes que otros decidan por ti, la juventud tiene el rumbo de cambiar el rumbo de Puerto Rico y los padres y abuelos la obligación de dar ejemplo reactivándose para votar”, expresó Ortiz.

En el pasado, el exbaloncelista ingresó a la política cuando intentó aspirar a la legislatura por el Partido Popular Democrático (PPD), pero no fue favorecido. Sin embargo, en otras ocasiones ha realizado expresiones donde pide al país un cambio en el rumbo político.

“El pueblo salva al pueblo”: Denise Quiñones pide a los puertorriqueños que se inscriban para votar

“Si no lo hacemos nosotros, si no nos cuidamos a nosotros mismos, nadie más lo va a hacer”, expresó la Miss Universo del 2001

La actriz y Miss Universo del año 2001, Denise Quiñones, hizo un llamado a sus seguidores para que se inscriban en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y puedan votar en las elecciones generales de noviembre.

Quiñones, anunció que se unió a la campaña de la organización Somos Más para pedir a la ciudadanía que se inscriba para poder participar de los comicios donde se escogerá al gobernador o gobernadora del cuatrienio del 2025 al 2028.

“Me estoy uniendo a la campaña Juntos Somos Más y uniéndome al llamado para que participemos todos, toda la comunidad este próximo 5 de noviembre en las elecciones generales, se está llevando mucha información, el llamado a los jóvenes a que se registren por primera vez y a que voten, pero uno de los datos que más me ha sorprendido es saber que hay sobre 800 mil que o no están registradas o están inactivas, ahora mismo para el proceso de votación este próximo 5 de noviembre, para mí es una cifra bien alarmante”, expresó Quiñones.

Esta fue enfática en los momentos difíciles que enfrenta la isla y el poder que el pueblo puede ejercer con su voto.

“Estamos haciendo el llamado a ti, si no te has registrado todavía, a tus familiares a tu comunidad, a tus vecinos, a tus amigos, para que se animen y formen parte de este proceso. Yo sé que muchas veces nos frustramos y estamos viviendo momentos difíciles en nuestra isla, pero yo creo que es que solamente el pueblo salva al pueblo, para mí es de las cosas más verdaderas que he escuchado. Si no lo hacemos nosotros, si no nos cuidamos a nosotros mismos, nadie más lo va a hacer. Nos tenemos que unir como pueblo y la manera más efectiva”, añadió.

La organización, Somos Más, reveló la semana pasada que 800 mil electores permanecen inactivos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre, un número que rebasa por mucho los 92,0000 jóvenes que restan por inscribirse antes del 21 de septiembre.

Aproximadamente 800,000 personas elegibles para votar en Puerto Rico están inactivas en el registro electoral, bien sea porque nunca se inscribieron o porque no se han reactivado luego de dos elecciones consecutivas sin votar.