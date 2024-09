El fútbol está en su mejor momento en Puerto Rico

Hablemos con el corazón en la mano. El deporte es una de las cosas que nos une como puertorriqueños. Se sintió excelente cuando presenciamos a Carlos Arroyo sacudir su jersey frente a la selección de Estados Unidos en aquellas olimpiadas del 2004. Mano, que todavía celebramos que Tito le ganó a Óscar De la Hoya y eso fue en el 1999. Damas y caballeros, el fútbol está causando esas mismas reacciones en la audiencia, y no entiendo porque casi ningún medio está hablando de ello.

La selección masculina adulta de fútbol está dando cátedra de cómo construir una base para cosechar los frutos en el futuro. El detalle está en los jugadores están explotando, pero no poco a poco, están explotando ahora y de golpe. Tomemos como ejemplo a Jeremy De León. El Colo de la selección de Puerto Rico firmó con el Real Madrid, y pese a no estar en estos últimos partidos debido a una lesión, la isla entera se le infló el pecho cuando lo vio levantando el trofeo de la Champions.

Continuamos con Wilfredo Rivera. Físicamente es el puertorriqueño tradicional. Cabello rizado, bajito de estatura y con los “timbales” de acero, pues no le importa que el jugador que lo está defendiendo mida 6 pies con 3 pulgadas, Wilfredo viene dispuesto a hacerle pasar la peor noche de su vida. Si no me creen, pregúntenle a toda la selección de Aruba, que tuvieron que enviar como 3 defensores a la vez y solo a fuerza de “palos” podían frenarlo momentáneamente.

Hablemos de la joya de la corona, el jugador franquicia, el star boy, el hijo de Ossie, Leandro Antonetti. 6 pies con 3 pulgadas de estatura, creado en las mejores academias de fútbol, producto del Lugo, ahora, súper estrella del Sevilla. Leandro es el tipo de jugador que, cuando la cosa está apretada, saca cara a nombre del país completo y te marca el golazo que tanto urgía para levantar la moral de un equipo. Puerto Rico pudo haber caído ante Haití, pero se limpiaron las lágrimas y obtuvieron esa anhelada victoria sobre Aruba 1-0. ¿De quién fue el gol? Leandro Antonetti en la casa.

Nacho Antonetti, su hermano menor de solo 16 años, le acompaña en esta encomienda en el equipo nacional. Ambos tuvieron el privilegio de jugar juntos dos partidos durante la estadía de la Nation’s League de la CONCACAF en Puerto Rico. Se ve su pasión. Se ve el hambre de querer hacer del fútbol un deporte principal en la isla. ¡Y lo están logrando!

Puerto Rico derrotó a Aruba un lunes en la noche. En un día de lluvia, cuando todo el mundo quiere estar relax durmiendo en la casa, la Federación Puertorriqueña de Fútbol concretó una asistencia que fácilmente superaba las 2,600 personas. ¡Un lunes por la noche! Sin contar que los cines estaba abarrotados de personas viendo el partido.

El fútbol es, históricamente, el deporte del pueblo. Finalmente Puerto Rico se está entregando con brazos abiertos a su selección. Los muchachos están entregando todo, cuerpo, alma, vida y corazón en cada partido. Los hemos visto en fotos con los traperos top de la isla, influenced top a nivel global y el fútbol es un tema que se puede hablar hasta en la barbería de Juanqui en Ponce, como se puede hablar mientras te comes un brazo gitano con un café en Ricomini en el west. El fútbol es cultura popular, y en este punto no puede ser debatible.

Esperamos que el público continúe respaldando esta iniciativa de la Federación Puertorriqueña de Fútbol y su selección. En un país en donde el 90% de las noticias son negativas, vale la pena decir que lo bueno también se reseña. Esperamos el regreso San Juani todopoderoso. Joel continúa apretando en la portería. El fútbol está en su mejor momento señoras y señores. No lo cuestionen, sólo gócenlo.

Este contenido publica gracias a un acuerdo de colaboración entre El Calce y Lucha Libre Online.