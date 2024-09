Jugador de Miami fue arrestado por la policía y luego celebró un touchdown como si estuviera esposado

Los Dolphins tienen grandes aspiraciones para esta temporada 2024 de la NFL y buena parte de esas opciones para llegar a su primer Super Bowl desde 1985 pasan por su receptor estrella Tyreek Hill, quien la mañana de este domingo fue esposado contra el suelo por la policía de Miami-Dade en un confuso incidente al ingreso del Hard Rock Stadium, horas antes del debut ante los Jacksonville Jaguars.

La justificación de la detención es por una supuesta falta del tráfico, pero todavía no está claro qué llevó a las fuerzas del orden a ocupar la fuerza de esa manera.

La directora de la policía de Miami-Dade, Stephanie V. Daniels, indicó en un comunicado el domingo por la tarde que pidió que “revisarán inmediatamente” los detalles que rodearon al incidente. “También revisaremos todas las imágenes de las cámaras corporales”, advirtió Daniels.

¿Cómo ocurrió el incidente con Tyreek Hill?

La detención de Hill fue captada y subida a redes sociales por decenas de hinchas, junto a su auto deportivo y rodeado por tres policías.

De todas maneras, el líder de la NFL en yardas recibidas en 2023 fue incluido en la alineación titular e ingresó al campo en el encuentro ante los Jaguars.

El agente de Hill, Drew Rosenhaus, le indicó a ESPN que “se trató de algo desgarrador... Cómo la situación escaló a esa situación, con él esposado por la policía en el piso, me resulta alucinante. Estoy profundamente preocupado por ello. Muy alarmado. Vamos a investigar. Saldremos a defender a Tyreek, pero no voy a denunciar de momento. Lo más importante es que Tyreek se encuentra bien físicamente, mentalmente, pero quedó perturbado por lo ocurrido”.

En un comunicado, los Miami Dolphins dijeron que Hill pudo ingresar bien el estadio y que varios compañeros de equipo vieron el incidente y se detuvieron para ofrecer apoyo. Uno de ellos, al ala defensivo Calais Campbell, también fue esposado según su propia denuncia.

Hill lideró la remontada de los Dolphins

El incidente no sacó de foco a uno de los mejores receptores de la liga, que a la larga fue fundamental para la remontada de los Dolphins para derrotar 20-17 a los Jaguars con un gol de campo en los últimos segundos.

Cuando Miami estaba abajo 17-7, Hill anotó un touchdown de 80 yardas gracias a su habilidad y velocidad, y lo celebró con las manos atrás para que un compañero lo esposara.