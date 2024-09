Eagles vencen 34-29 a Packers, que pierden a Love por lesión al final en Brasil

SAO PAULO (AP) — Saquon Barkley ha practicado el arte del optimismo desde que se mudó de equipo por primera vez en su carrera.

Pero difícilmente pudo haber imaginado un debut tan espectacular con los Eagles en Brasil.

Barkley consiguió tres touchdowns y condujo el viernes a Filadelfia a derrotar 34-29 a los Packers de Green Bay en el primer partido de la NFL realizado en Sudamérica.

“Siempre estoy visualizando el éxito y la colocación de ideas positivas en mi mente”, dijo Barkley, “Es una de las metas de este año: Pensar más positivamente”.

A los Packers les costará un poco más deshacerse del pesimismo.

Su quarterback Jordan Love, con quien firmaron este verano una extensión contractual por cuatro temporadas y 220 millones de dólares, salió cojeando con ayuda de los asistentes médicos del equipo después de sufrir una lesión a falta de seis segundos del encuentro en la Arena NeoQuímica de Sao Paulo.

El entrenador en jefe Matt LaFleur no tenía información actualizada sobre el estado de Love después del partido.

El suplente Malik Willis fue capturado detrás de la línea por Zack Baun en la última jugada, evitando que lanzara un Ave María desde la yarda 47 de Filadelfia.

“Tenemos que aprender de esto”, dijo LaFleur. “Simplemente por ver el video, y no trato de quitarle nada a los Eagles, me doy cuenta de que ellos pelearon e hicieron su juego, y creo que hubo muchas oportunidades que no capitalizamos”.

Barkley corrió para 109 yardas y anotó con una recepción de 18 yardas y con acarreos de 11 y 2 yardas. El running back pasó seis temporadas con los Giants de Nueva York antes de que Filadelfia lo contratara por tres años y 37,75 millones de dólares, incluidos 26 millones garantizados.

Se convirtió en el primer jugador en anotar tres touchdowns en su debut con los Eagles desde que Terrell Owens lo consiguió en 2004.

Jalen Hurts completó 20 de 34 para 278 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones por los Eagles. A.J. Brown atrapó cinco pases para 119 yardas, incluida una anotación de 67 yardas.

Por Green Bay, Jayden Reed anotó con acarreo de 33-yardas y una recepción de 70, que es el touchdown más largo en la carrera de Love.

Reed es el primer jugador con un touchdown, una recepción de más de 30 yardas y un acarreo de más de 30 en un partido inaugural desde que Jim Brown, miembro del Salón de la Fama lo hizo con los Browns de Cleveland en contra de Washington en 1963.

Love completó 17 de34 para 260 yardas con par de touchdowns y una intercepción.