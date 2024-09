La historia del fútbol en Puerto Rico es una de perseverancia y evolución. La isla es tradicionalmente dominada por deportes como el béisbol y el baloncesto. Sin embargo, se ha visto un crecimiento notable en la popularidad del fútbol en los últimos años. Este auge no solo ha sido evidente en las ligas locales y en la participación de la juventud, sino también en la formación y logros de la selección nacional de fútbol de Puerto Rico, tanto masculina como femenina, quienes han alcanzado niveles de popularidad nunca antes vistos para el fútbol en el 100 por 35.

La selección nacional de fútbol de Puerto Rico, conocida como “El Huracán Azul,” ha estado representando a la isla en internacionales arduamente. Durante mucho tiempo, el equipo luchó por destacarse en el escenario internacional. Esto ha cambiado drásticamente, y la realidad que se vive día a día es una que llena de esperanza a futuras generaciones de futbolistas y aficionados del fútbol.

PUBLICIDAD

En los últimos años, ha habido un esfuerzo significativo por parte de la Federación Puertorriqueña de Fútbol para redefinir y fortalecer el equipo nacional. Este esfuerzo ha incluido la contratación de entrenadores experimentados, la inversión en instalaciones de entrenamiento modernas, el desarrollo de ligas juveniles para descubrir y nutrir nuevos talentos. Todo esto ha contribuido a una mejora notable en el desempeño del equipo en competiciones regionales como la Liga de Naciones de la CONCACAF. Tener jugadores como Jeremy de León del Real Madrid (Real Madrid Castilla), Leandro Antonetti del Sevilla (Sevilla Atlético), Wilfredo Rivera de Orlando City (Orlando City B) y Zarek Valentín de Minnesota FC alimenta la fe de la afición al tener esos ídolos que los representan en alto en todo el mundo.

Uno de los factores clave en el renacimiento del fútbol en Puerto Rico ha sido su creciente adopción como parte integral de la cultura popular. Tú sales al centro comercial o a cualquier restaurante y es casi seguro que en algún momento verás alguien con la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol. En las barberías se está viendo fútbol y hablando de fútbol de manera regular. Más importante aún, creadores de contenido que representan la cultura popular están brindando espacio al fútbol puertorriqueño por la gran acogida que ha tenido este deporte en los últimos 2 años. En los últimos dos años, se ha observado un aumento drástico en el número de jóvenes que eligen el fútbol como deporte principal. Las academias de fútbol han florecido, y partidos de ligas juveniles y amateur se juegan con regularidad en prácticamente todos los rincones de la isla.

Las transmisiones de ligas europeas y otras competiciones internacionales a través de la televisión por cable y las plataformas de streaming han inspirado a muchos jóvenes puertorriqueños, quienes ahora sueñan con emular a sus ídolos del fútbol mundial. Obviamente, el Mundial 2022 fue lo que encendió esa llama y creó una sed de fútbol en Puerto Rico. La llegada de nuevos ídolos boricuas al fútbol puertorriqueño le ha dado al fanático del Huracán Azul la esperanza de soñar con un mundial en un futuro cercano. Este fenómeno ha contribuido a generar un interés sin precedentes en el deporte.

La mejora de la infraestructura ha sido fundamental para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico. El día de hoy, Michael Morales Torres tuvo la oportunidad de hablar con el delantero Ricardo Rivera, procedente de la Universidad O&M FC, y el dirigente británico, Charlie Trout, para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce. En la rueda de prensa hablaron sobre la integración del fútbol a la cultura popular de Puerto Rico y el rol de la selección en ese logro deportivo.

Charlie Trout: “Es increíble. Desde el día 1 en que llegué a la isla, que comencé a conocer gente, no sólo el equipo y ustedes (la prensa), si no el público. Amo la gente y la cultura. Añadir fútbol a eso (la cultura puertorriqueña), me hace amarlo aún más”.

PUBLICIDAD

“Los jugadores hablan por sí. Están jugando de una manera que han hecho emocionar a los fans. Lo dije desde el día 1, queremos ser Puerto Rico. No estamos intentando ser nadie más. No estoy tratando de traer el fútbol de donde yo soy (Inglaterra). Es hacer lo mejor para estos jugadores. Queremos representar este país lo mejor que podamos”.

“Creo que el entretenimiento, el estilo y el flow es parte de este país. Eso es lo que estamos tratando de hacer”. “Veo muchos obreros aquí. Ellos están fajándose de esa manera. Esa es la parte más importante, representar eso en el equipo, luego le añades un poco de estilo y flow, y si podemos combinar eso, la población continuará respaldándonos”.

“Esas expectativas será lo que nos lleve al próximo nivel”.

Ricardo Rivera: “Esto es una era nueva de fútbol en Puerto Rico. Tenemos más fanáticos detrás de nosotros (respaldándonos). Eso es algo que me pone a mí muy contento, muy feliz de que nos estén apoyando, no solo la gente cercana a nosotros, si no todo un país. Saca lo mejor de cada uno de nosotros. Eso nos motiva e impulsa a llegar a lugares que nunca hubiésemos imaginado que estaríamos trabajando. Ahora trabajamos el doble, nos cuidamos mejor, hacemos ese extra no solo por la familia y la bandera, si no por todo el público puertorriqueño”.

“Es bueno que estemos demostrando ese espíritu boricua, que tan grande es y ha sido reconocido en todo el mundo. El poder llevarlo al fútbol es muy importante. No es cosa fácil. Vamos a seguir trabajando”. “Estamos trabajando para que eso se pueda lograr”.

Con el apoyo continuo tanto de la comunidad como de las entidades deportivas, el futuro del fútbol en Puerto Rico parece prometedor. La pasión que se ha encendido en la isla es un testimonio de la capacidad del fútbol para unificar y inspirar a las personas, y las expectativas están puestas en que la selección nacional y el fútbol puertorriqueño en general sigan creciendo y alcanzando nuevos hitos. Ya concretaron varios “sold out” en sus últimos partidos. Este fin de semana no será la excepción. Ve, apoya la selección y vive el verdadero jangueo del fútbol en Puerto Rico respaldando el Huracán Azul.

Mañana, viernes 6 de septiembre, la selección de Puerto Rico jugará en la CONCACAF como parte de la Nation’s League ante la selección de Haití, unos duros rivales para cualquier equipo. El partido comienza a las 8:00pm y se transmitirá en vivo desde el Estadio Centroamericano en Mayagüez. Los boletos están a la venta en Ticketera.com y puede ser visto en vivo en el canal de YouTube de “De Playmaker”, al igual que en la pantalla grande de Caribbean Cinemas en salas selectas. De igual manera juegan el lunes 9 de septiembre ante Aruba en el Estadio Centroamericano de Mayagüez a las 8:00pm y los boletos están disponibles en Ticketera.com

Este contenido publica gracias a un acuerdo de colaboración con Lucha Libre Online, página especializada en lucha libre, pero que también abarca otro tipo de disciplinas como el fútbol.