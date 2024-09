“DePlaymaker” asegura fiscalización al COPUR y Sara Rosario le ha cerrado puertas

El analista deportivo Héctor José Torres, mejor conocido como “Deplaymaker” reaccionó a la determinación de la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario, de aspirar a un cuarto término en la posición, luego de una enmienda a la constitución de la entidad deportiva que así lo permite.

Torres, ha sido uno de los críticos principales de la gestión de Rosario y denunció la acción de enmendar el reglamento para que se le permita a Rosario quedarse en la posición por un cuarto término, cuando bajo la enmienda anterior, solo se le permitirían tres términos. “Playmaker” dejó que la determinación de Rosario “quede en su conciencia” y comparó su determinación con una “dictadura” que busca quedarse permanentemente en el poder. Igualmente, el comentarista de deportes, aseguró que las críticas al COPUR le han cerrado puertas y ha sentido solo en la fiscalización de la entidad.

PUBLICIDAD

“Yo me he sentido solo en esta batalla, muy solo, se me han cerrado muchas puertas porque he sido crítico solo. No muchas personas han sido capaces de enfrentar o cuestionar las decisiones que se toman en el COPUR, yo solo le voy a decir a Sara Rosario que sobre su conciencia queda, ella quiere perpetuarse en el poder del COPUR, ella piensa que lo está haciendo bien, el resto del país no le está diciendo que ella lo está haciendo mal, tienen que salir los federativos, los presidentes de federación la apoyan, los atletas hacen silencio, yo solamente le voy a decir que sobre su conciencia queda, no hay nada peor, no existe nada peor que legislar o cambiar la constitución para beneficio propio, eso es un pecado capital en el mundo, no hay manera, esas son las dictaduras, esos son los regímenes que repudiamos, eso es exactamente lo que está pasando en el COPUR, pero Héctor Torres, Héctor DePlaymaker como me quieran llamar no puede ser el único a nivel de medios con impacto que repudia esto, hay canales locales del país que lo único que hacen es guardar silencio porque quieren la pica de los Juegos Olímpicos, porque quieren la pica del COPUR, hoy está en Telemundo, en par de años puede estar en WAPA en algún momento podría estar en TeleOnce, ningún canal del país, ningún reportero, ningún medio va a hacerlo porque sabemos que vivimos en un país donde se toman represalias en donde si usted da su opinión, vamos a hablar claro, la opinión deportiva del país está secuestrada, solamente le digo a la gente una cosa, los grandes atletas que han querido aportar al deporte, todos han decidido hacerlo fuera del COPUR. La pregunta que yo le hago a ustedes es: ¿Por qué?“, respondió Torres a Metro Puerto Rico al solicitarle su opinión sobre la reciente determinación de Rosario, de la cual en el pasado ha sido crítico.

El jueves en la noche, Rosario, confirmó en la asamblea ordinaria de la entidad que aspirará a un ciclo olímpico adicional.

“Sí, me voy a ser disponible cuatro años más. Los Ángeles (los Juegos Olímpicos 2028) es un nuevo proyecto. Estaremos aquí para trabajar en las nuevas metas”, dijo Rosario en declaraciones escritas.

Los trabajos del proceso eleccionario dieron inicio en una Asamblea Especial, luego de un receso tras finalizada la Asamblea Ordinaria.

Los miembros del interés público que finalizaron sus términos con opción a reelección son: la presidenta, Sara Rosario, el secretario general licenciado Carlos Beltrán, el segundo vicepresidente, Víctor López. Ivelisse Echevarría, Luis Rivera Tolero, licenciado Jorge O. Sosa y Edgardo Rivera. En el caso de López, este anunció su retiro de la administración deportiva optando por ser colaborador.

PUBLICIDAD

La Comisión de Nominación para la primera etapa para dirigir del proceso, de la elección de los miembros del interés público, son: licenciado Yum Ramos, delegado de baloncesto, Iván Santos el delegado de tenis de mesa y Andrés Vargas, delegado de levantamiento de pesas.

Por disposición de la Constitución del COPUR en el Artículo 402 del Capítulo IV Elecciones, el procedimiento eleccionario iniciará de un periodo no mayor de 120 días después de concluidos los Juegos Olímpicos o, en ausencia de estos, después de cumplido el cuarto aniversario del comienzo del último proceso eleccionario general y se completará 60 días después de comenzado.

Este sería el cuarto término de Rosario, quien llegó al puesto luego de que David Bernier saliera del COPUR en el 2012, para fungir como secretario del Departamento de Estado.

Bajo la administración de Rosario, se enmendó la constitución del COPUR, para permitir que el presidente pueda aspirar a más de tres términos.