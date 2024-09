“DePlaymaker” apuesta al fútbol boricua

La selección nacional de fútbol de Puerto Rico, “El Huracán Azul”, jugará por tercer año consecutivo la Liga de Naciones de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) donde enfrentarán a Haití, San Martín y Aruba que forman parte del Grupo C de la Liga B.

Ante el creciente interés de los puertorriqueños por la selección y el deporte del fútbol en general, el comentarista de deportes, Héctor Torres “DePlaymaker”, llegó a un acuerdo con la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) para transmitir estos partidos a través de su canal de YouTube.

Torres quien es conocido por su espacio de análisis deportivo “La Garata”, se ha adentrado a la transmisión de eventos deportivos a través de su canal, lo que brinda más contenido a sus seguidores más allá de solo vídeos sobre análisis, comentario o debate deportivo. “Deplaymaker” junto con su compañía Ni Un Minuto de Break LLC estuvo a cargo de la transmisión de los partidos de los campeones Criollos de Caguas en la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), ahora está entusiasmado con la nueva producción que se dirige al fútbol.

“Este es el rol que más me gusta… yo he sido personalidad de radio y redes, pero lo más que me apasiona es la producción y estoy como un nene chiquito con el equipo de primera que estamos montando para estas transmisiones y mañana estaremos anunciando los integrantes en un post en colaboración con la federación”, indicó Torres en entrevista con Metro Puerto Rico.

La última vez que el combinado boricua jugó en Puerto Rico fue el pasado 11 de junio en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón. El partido clasificatorio frente a la selección de Anguila, fue transmitido solamente por el canal de YouTube de la Federación de Fútbol de Puerto Rico y no se vio en la televisión. Ante esto, el analista deportivo junto a su equipo de trabajo vieron una oportunidad de aportar al deporte transmitiendo los partidos por su plataforma que reúne a sobre 125 mil seguidores.

“El pasado mes se metieron diez mil personas en Bayamón, ningún canal de televisión local se interesó por la transmisión de esos juegos. Se metieron casi cuarenta mil personas en la transmisión de la federación en YouTube, yo la vi y pensé en como añadirle valor a eso; porque es importante darle lo que se merece al deporte”, comentó Torres.

El también moderador de “La Garata”, contó a este diario cómo surgió la idea de transmitir los partidos de la selección de Puerto Rico en sus plataformas y agradeció la colaboración de su colega, Nicole Gerena de “El Deporte Lleva Tacones”, quien lo instó a hacer el acertamiento a la FPF.

“Al otro día del partido tengo una conversación con Nicole Gerena, que es parte de mi equipo de trabajo y me comenta la idea de transmitir los juegos nosotros si no lo va a hacer ningún canal. Yo le digo que era complicado por la cuestión de los derechos y que las televisiones locales tenían mucho poder en esa área. Ella insistió en que preguntara e hice el acercamiento con el presidente de la federación Iván Rivera, le presenté el plan, le gustó y llegamos a un acuerdo por los próximos 3 años y estaremos también transmitiendo los juegos como visitante del Nations League así como las rondas clasificatorias al mundial. Pienso que es algo histórico que se diera en este momento con el nivel talento que tenemos en la selección y que la federación crea en YouTube que puede tener números iguales o mayor a los de televisión”, agregó.

El auge fútbolero boricua ha crecido últimamente gracias a figuras como Jeremy De León, quien juega en el Real Madrid de Castilla, y Leandro Antonetti que ha sido fichado por Sevilla Atlético. El deporte rey se está apoderando de Puerto Rico y Torres cree que es posible que la disciplina se convierta en la número uno del país.

“Es un movimiento que se está dando con los niños, hemos visto que cada vez más hay campos de fútbol y en nuestro tiempo en radio exhortamos a los padres de que el deporte que encaja mejor con nuestras características físicas es el fútbol. La liga más dura de baloncesto en el mundo es la NBA y los estándares para llegar cada vez son más complicados, la estatura y fenómenos físicos que vemos. Eso no ocurre en el fútbol; el mejor jugador en la historia para muchos es Leo Messi, que le dicen La Pulga, porque se basa en habilidad. Nosotros tenemos chamacos con agresividad y buena mentalidad, es cuestión de seguir desarrollando y se podrá crear esta herencia fútbolera de generación en generación y comencemos a ver este deporte acaparar a Puerto Rico”, comentó.

Luego del torneo de la Liga de Naciones, Puerto Rico se enfrentará en 2025 a Surinam y San Vicente de Granadinas en la próxima ronda de clasificatorios para el mundial; los primeros dos pasarían al grupo de ganadores donde el equipo que obtenga el primer lugar clasificaría directamente al mundial 2026 que se celebrara en Alemania, Estados Unidos y Canadá.