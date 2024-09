Países de sudamérica reanudan clasificación al Mundial sin Messi, Uruguay diezmado y 3 nuevos técnicos

BUENOS AIRES (AP) — Sudamérica reinicia esta semana las eliminatorias para el Mundial 2026 sin el astro Lionel Messi en Argentina por lesión, con Uruguay diezmado por las duras sanciones y tres entrenadores que harán su estreno.

La competencia, que definirá seis boletos a la Copa del Mundo y el pase a un repechaje, se interrumpió en noviembre para dar paso a la preparación y disputa de la Copa América en julio de este año, en la que Argentina revalidó el título tras vencer 1-0 a Colombia en la final.

PUBLICIDAD

A continuación, un repaso por lo más relevante de las eliminatorias sudamericanas.

SIN MESSI; DI MARÍA PARA HOMENAJE

La Albiceleste, líder con 15 unidades, recibirá el jueves a Chile en el estadio Monumental de Buenos Aires y luego reeditará la final de la Copa América ante Colombia (12) el martes próximo en Barranquilla.

El equipo de Lionel Scaloni deberá lidiar con las ausencias de los dos jugadores más desequilibrantes en la seguidilla de títulos que comenzó en 2021 con la Copa América y siguió con la Finalissima y el Mundial 2022 y este año el bicampeonato continental.

El capitán Messi, de 37 años, sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo derecho en la final de la Copa América y su regreso a las canchas aún no tiene fecha. Di María, por su parte, se retiró de la selección y pisará el césped del estadio Monumental sólo para un homenaje.

También se despidió de la Albiceleste el arquero suplente Franco Armani.

PUBLICIDAD

SIN PIEDAD CON URUGUAY

La CONMEBOL castigó con cinco partidos de suspensión al delantero uruguayo Darwin Núñez; cuatro para el volante Rodrigo Bentancur, mientras los zagueros Mathías Olivera, Ronald Araújo y José María Giménez recibieron tres partidos cada uno por la batalla campal que protagonizaron contra fanáticos de Colombia tras la derrota en la semifinal de la Copa América en Estados Unidos.

A estas bajas se suma la decisión de Luis Suárez, artillero histórico de la Celeste, de jugar ante Paraguay en el estadio Centenario su último partido con la selección, aunque continuará su carrera profesional en la MLS.

“Tengo 37 años y sé que al próximo Mundial es muy difícil de llegar. Que me retire yo y no las lesiones, me reconforta mucho”, sostuvo el Pistolero, autor de 69 goles con los colores de su país.

La Celeste, escolta con 13 puntos, también visitará a Venezuela, tercero con nueve.

CAMBIO DE TIMÓN

Ecuador, Paraguay y Bolivia presentarán nuevos entrenadores en la doble fecha de la eliminatoria.

Aunque marcha en la quinta posición (8), la eliminación — por penales ante Argentina — en los cuartos de final de la Copa América, marcó el fin del ciclo del español Félix Sánchez Bas en la Tri. Fue reemplazado por el argentino Sebastián Beccacece, quien tiene como desafío que la riqueza individual del futbolista ecuatoriano le aporte de una vez dividendos a la selección.

Le espera una parada difícil en el debut, de visita a Brasil y luego jugará contra Perú.

El argentino Gustavo Alfaro, hasta hace un mes entrenador de Costa Rica, fue contratado por Paraguay (5) en reemplazo de su compatriota Daniel Garnero, otro caído en desgracia tras la Copa América. Es la apuesta definitiva de la dirigencia paraguaya para volver a clasificarse a un Mundial tras ausentarse de los tres últimos.

Tras la visita a Uruguay, los paraguayos recibirán a Brasil.

En tanto que Bolivia (3) designó a Oscar Villegas en lugar de Carlos Antonio Zago, despedido por malos resultados. El estratega boliviano renovó el plantel y mudó la localía al estadio de Villa Ingenio, en la ciudad vecina de El Alto que está a unos 4.080 metros sobre el nivel del mar para recibir a Venezuela. El siguiente compromiso será el siempre picante duelo contra Chile.

BRASIL: ¿DESPEGUE O CRISIS?

Si bien ya debutó en la Copa América, el entrenador Dorival Júnior sabe que el crédito es limitado al frente de una potencia sudamericana que tras el título continental de 2019 viene de golpe tras golpe, el último en los cuartos de final en la reciente Copa América, pese a su notable riqueza individual.

Brasil marcha en la sexta posición de la eliminatoria, la última que otorga boleto directo al Mundial, con siete puntos. Esta doble fecha (ante Ecuador y Paraguay) puede marcar el despegue del pentacampeón o hundirlo en una crisis con final incierto.

Tras la misma estela del jovencito Endrick, flamante fichaje del Real Madrid, el entrenador convocó a otro talento precoz: el delantero Estêvão, de 17 años, quien se unirá el próximo año al Chelsea inglés proveniente del Palmeiras.

___

Los corresponsales Nayara Batschke (Santiago), Gonzalo Solano (Quito), Franklin Briceño (Lima), Carlos Valdez (La Paz) y Jorge Rueda (Caracas) contribuyeron con este reporte.