Equipo puertorriqueño Sub 23 parte rumbo a China para Mundial

El Equipo Nacional partió el lunes con destino a China, para la Copa Mundial de Béisbol de dicha categoría, programada para comenzar este viernes en la ciudad de Shaoxing. El evento de la World Baseball Softball Confederation (WBSC) contará con la participación de 12 equipos, divididos en dos grupos. El combinado puertorriqueño hará escalas en Nueva York y Hong Kong antes de aterrizar en China.

“Confiamos en Dios que todo salga bien durante el viaje y que los muchachos puedan descansar, trabajar en el fundamento allá (en China) los días que estemos libres y que todos se mantengan saludables. Tenemos un grupo de mucho talento. Tirarnos al terreno y hacer lo que sabemos hacer”, expresó el dirigente nacional Juan ‘Igor’ González.

El equipo de Puerto Rico es dirigido por Juan ‘Igor’ González y tendrá como coach de banca al exgrandesligas Luis ‘Papa’ Rivera, quien hasta el año pasado fue coach de tercera base con el equipo de los Blue Jays de Toronto en Major League Baseball (MLB).

Además, el cuerpo técnico incluye a Dennis Pérez, Eddie González, Juan Carlos Montero, y el exlanzador de Grandes Ligas, Dicky González. La novena nacional está conformada por jugadores universitarios, de la Liga de Béisbol Superior Doble A y de Minor League Baseball. La plantilla cuenta con 13 jugadores de posición y 11 lanzadores.

En el equipo se destacan el antesalista Edrick Félix, de los Chicago White Sox, y Randal Díaz, seleccionado este año en el draft de novatos de MLB por la organización de los Washington Nationals. También forma parte del equipo el jugador del cuadro Jankel Ortiz, quien perteneció a la organización de los Minnesota Twins.

Además, hay nueve jugadores provenientes de la NCAA: John Montes (University of South Florida), Luis Hernández (Indiana State University), Edgardo Villegas (University of Miami), Daniel Figueroa (Bethune-Cookman University), Jorhan Laboy (Alabama State University), Luis Rivera (Towson University), Luis Rodríguez (Louisiana State University), Omar Meléndez (University of Maryland) y Carlos Roses (Bethune-Cookman University).

Puerto Rico formará parte del grupo A, junto a Australia, Colombia, Gran Bretaña, Japón y el anfitrión, China. En el grupo B estarán Corea, Nicaragua, Países Bajos, China Taipei, Sudáfrica y Venezuela. Será la tercera participación de Puerto Rico en la Copa Mundial de Béisbol Sub 23. En su debut en 2018, el equipo puertorriqueño alcanzó la octava posición y en 2022 finalizó en el noveno lugar.