FBPR presenta su equipo para la Copa Mundial de Béisbol Sub 23

Equipo Nacional Sub 23

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), dio a conocer el listado de los 24 jugadores que compondrán el Equipo Nacional Sub 23, de cara a la Copa Mundial de dicha categoría, que se celebrará a partir de este viernes, 6 de septiembre, en Shaoxing, China.

El evento de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), contará con la participación de 12 equipos, divididos en dos grupos. El equipo puertorriqueño es dirigido por Juan ‘Igor’ González y tendrá como coach de banca al ex jugador de las Grandes Ligas Luis ‘Papa’ Rivera, quien hasta el año pasado fue coach de tercera base con los Blue Jays de Toronto en Major League Baseball (MLB).

Además, el cuerpo técnico incluye a Dennis Pérez, Eddie González, Juan Carlos Montero, y el ex lanzador de las Grandes Ligas, Dicky González. El combinado puertorriqueño está conformado por jugadores universitarios, de la Liga de Béisbol Superior Doble A y de Minor League Baseball.

La plantilla cuenta con 13 jugadores de posición y 11 lanzadores. En el equipo se destacan el antesalista Edrick Félix, de los Chicago White Sox, y Randal Díaz, seleccionado este año en el draft de novatos de MLB por la organización de los Washington Nationals.

También, el jugador del cuadro Jankel Ortiz, quien perteneció a la organización de los Minnesota Twins. Además, hay nueve jugadores provenientes de la NCAA: John Montes (University of South Florida), Luis Hernández (Indiana State University), Edgardo Villegas (University of Miami), Daniel Figueroa (Bethune-Cookman University), Jorhan Laboy (Alabama State University), Luis Rivera (Towson University), Luis Rodríguez (Louisiana State University), Omar Meléndez (University of Maryland) y Carlos Roses (Bethune-Cookman University).

Puerto Rico formará parte del grupo A, junto a Australia, Colombia, Gran Bretaña, Japón y el anfitrión, China. En el grupo B estarán Corea, Nicaragua, Países Bajos, China Taipei, Sudáfrica y Venezuela.

El primer encuentro de los boricuas será contra Japón el 6 de septiembre a las 7:00 a.m. (hora de Puerto Rico).

El equipo boricua viajará a China este lunes a las 12:25 p.m. Será la tercera participación de Puerto Rico en la Copa Mundial de Béisbol Sub 23. En su debut en 2018, el equipo puertorriqueño alcanzó la octava posición y en 2022 finalizó en el noveno lugar.

Equipo Nacional Sub 23 para la Copa Mundial de Béisbol: Jugadores de posición:

* Edrick Félix - Rookie League y clase A MiLB - White Sox

* John Montes - NCAA University of South Florida

* Randal Díaz - Draft 2024 Washington Nationals

* Jankel Ortiz - Guerrilleros Río Grande Liga Doble A y Leones Ponce LBPRC

* Harold Laracuente - Cachorros Ponce Liga Doble A y Coastal Bend College

* Osvaldo Torres - Toritos Cayey Liga Doble A

* Luis González - Libertadores Hormigueros Liga Doble A

* Luis Hernández - NCAA Louisiana State University y Pescadores del Plata Comerío Liga Doble A

* Edgardo Villegas - NCAA University of Miami * Gilberto Torres - NAIA Park University y Pescadores del Plata Comerío Liga Doble A

* Daniel Figueroa - NCAA Bethune-Cookman University y Titanes de Florida Liga Doble A

* Jandiel Feliciano - Poetas Juana Díaz Liga Doble A

* Ángel Guzmán - Titanes de Florida Liga Doble A

Lanzadores:

* Jorhan Laboy - NCAA Alabama State University y Grises de Humacao Liga Doble A

* Shadai Colón - Guerrilleros Río Grande Liga Doble A

* Luis Rivera - NCAA Towson University y Cariduros de Fajardo Liga Doble A

* Luis Rodríguez - NCAA Alabama State University y Cocoteros de Loíza Liga Doble A

* Yadiel Cuadrado - Fisher College y Artesanos Las Piedras Liga Doble A

* Alejandro González - NAIA Jarvis Christian University y Navegantes de Aguada

* Omar Meléndez - NCAA University of Maryland y Libertadores de Hormigueros Liga Doble A

* Agnel Miranda - NAIA Southeastern University y Potros de Santa Isabel Liga Doble A

* Ramón Rodríguez - NAIA Point Park University y Libertadores de Hormigueros Liga Doble A

* Carlos Roses - NCAA Bethune-Cookman University y Gigantes de Carolina Liga Doble A

* Lucas Vega - NAIA Tennessee Technological University y Bravos de Cidra Liga Doble A

Cuerpo Técnico:

* Juan ‘Igor’ González - Dirigente

* Luis ‘Papa’ Rivera - Coach

* Juan Carlos Montero - Coach

* Eddie González - Coach

* Denis Pérez - Coach

* Dicky González - Coach de lanzadores