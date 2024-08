Lanzan perfume con olor a mayonesa inspirado en una extraña costumbre de un jugador de la NFL

La marca Hellmann's creó su perfume unisex de mayonesa, llamado Will Levis N°8, en honor al jugador de la NFL que lo inspiró. Se agotó el mismo día del lanzamiento.

Si eres amante de los olores extravagantes y curiosos, Hellmann’s ha lanzado un producto especial para ti. En colaboración con Will Levis, un quarterbacks de los Tennessee Titans, la marca lanzó una fragancia inusual que promete atraer a los amantes de la mayonesa y del fútbol americano en un peculiar matrimonio.

Según UnoTV, este parfum de mayonesa, el primero de su tipo en el mundo, busca capitalizar la pasión de los fanáticos tanto por la mayonesa como por el deporte, ofreciendo un aroma distintivo que promete brindar “un aura de grandeza”.

¿Cómo huele el perfume de mayonesa y quién se le ocurrió?

La idea de este perfume, Will Levis No. 8, nace después que Levis, jugador de segundo año y el mariscal de campo titular de los Titans, reveló una particular costumbre que tiene: le gusta añadir mayonesa a su café por las mañanas...

Como explican desde Hellmann’s, este perfume poco convencional tiene una apertura que “es un estallido vibrante de limón ácido, un aroma fresco y cítrico que despierta los sentidos. Es un comienzo luminoso y limpio, que rápidamente da paso a lo inesperado: un acorde de mayonesa. Sí, mayonesa. Este corazón cremoso y ligeramente agrio añade un toque audaz y original, reflejando la audaz personalidad de Levis y su amor por lo inesperado”.

Will Levis Will Levis #8 de los Tennessee Titans durante un partido contra los New Orleans Saints en el Mercedes Benz Superdome el 25 de agosto de 2024. (Chris Graythen/Getty Images) (Chris Graythen/Getty Images)

Además, tiene un sutil susurro de perejil que complementa el acorde central, añadiendo una nota herbal y fresca que evoca la naturaleza verde y terrosa de un plato bien elaborado. El toque final lo aporta el café, que suele ser frecuente en fragancias muy masculinas.

Las notas subyacentes de café, un guiño al peculiar hábito de Levis, añaden una fuerte profundidad al perfume. Y como si todo esto no fuera suficiente, el perfume se redondea con un toque de vainilla cremosa, que aporta un final dulce y reconfortante, balanceando la acidez del limón y la cremosidad de la mayonesa.

El perfume salió a la venta el pasado 13 de agosto y se agotó en cuestión de horas. Tanto fue así que solo se permitió la compra de un bote de 30 ml. por pedido, todo por un precio de 8 dólares (con envío gratuito). Recientemente anunciaron que pronto harán un restock.

La fragancia está diseñada para que los aficionados se sientan “listos para el día del juego”, combinando la cultura deportiva con un toque de creatividad culinaria en el mundo de la perfumería.

Como si fuera poco, la empresa Hellmann’s le entregará mayonesa de por vida a Will Levis, quien además tiene otra particularidad que también podría ser explotada comercialmente: se come el plátano sin pelarlo.