LeBron James tiene prohibido a su hijo Bronny que le diga “papá” en la cancha

Uno de los más grandes sueños de la estrella de baloncesto LeBron James, ha sido jugar con su hijo Bronny, y se le está cumpliendo, pues el joven, de 19 años, quedó elegido este 2024 para el puesto 55 del draft de la NBA por el mismo equipo de su padre, Los Angeles Lakers.

En caso de que jueguen en un mismo partido, sería la primera vez en la historia de la NBA que padre e hijo juegan en la misma cancha y en el mismo equipo. Sin embargo, el cuatro veces campeón y cuatro veces más valioso de la NBA, LeBron James, no se imagina que ambos vayan corriendo en el transcurso del partido gritándose “¡Papá! o “¡Hijo!” para pasarse el balón, motivo por el cual estableció una regla como condición para su retoño: No puede llamarlo papá.

“No, no puede”, dijo entre risas LeBron James sobre la posibilidad de que Bronny le diga “papá” en la cancha. Así lo expresó el jugador, de 39 años, en entrevista a ‘The Shop’, según publicó Usa Today.

“ Ya lo hemos establecido. No puede llamarme ‘papá’ en el lugar de trabajo, ¿De acuerdo? Una vez que salgamos de las instalaciones de práctica y las puertas se cierren, podría volver a ser ‘papá’. En el coche, si vamos juntos, en casa, podría ser ‘papá’. No, tiene que llamarme como ‘2-3′ o ‘Bron’ o ‘CABRA’, si quiere. Depende de él. Quiero decir, depende de él ”, manifestó LeBron James.

LeBron James sobre su hijo Bronny: “Será un ajuste para él”

ARCHIVO - Foto del 15 de diciembre del 2019, LeBron James junto a su hijo Bronny James durante un juego de la preparatoria Sierra Canyon. (AP Foto/Jay LaPrete, File) AP (Jay LaPrete/AP)

Usa Today recordó que LeBron James firmó un contrato de 104 millones de dólares por dos años en la NBA, lo que significa que tendrá otra temporada para poder jugar con su hijo Bronny.

El campeón reconoció que para él será fácil porque siempre ha llamado a su hijo Bronny, pero sabe que para su hijo no lo será, ya que toda la vida lo ha llamado papá, algo que debe ajustar en la cancha.

“ Es fácil para mí porque lo he estado llamando ‘Bronny’ durante mucho tiempo… No es como si hubiera dicho: ‘Oye hijo, oye hijo’, así que será fácil para mí. Será un ajuste para él, pero no podemos correr por la cancha con él diciendo: ‘¡Papá! ¡Papá, estoy abierto! ' No, no puedes hacer eso ”, dijo LeBron.

Bronny James ha destacado en los deportes desde su niñez y adolescencia, jugando fútbol y baloncesto, pero finalmente, se decidió por la disciplina de su padre. Sus 1,88 de altura son determinantes en la cancha. Fue elegido en mayo de 2023 por parte de la Universidad del Sur de California.

Bronny sufrió un paro cardiaco en julio de 2023 durante un entrenamiento en la USC.48, por lo que estuvo cinco meses sin jugar. Se reactivó en diciembre con los Trojans. En abril de este año se presentó al draft de la NBA con un promedio de 4,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,1 asistencias en la temporada pasada en 25 partidos en el sur de California.