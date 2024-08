Nadadora competirá en los Paralímpicos un año después de perder su pierna por ataque de un tiburón

En los Juegos Paralímpicos abundan las historias que son grandes demostraciones de superación y esfuerzo de un individuo y esto no es excepción para el caso de Ali Truwit. La nadadora se prepara para competir en la cita paralímpica tan solo un año después de perder su pierna en un devastador ataque de tiburón.

Los Juegos Paralímpicos nacieron como una segunda oportunidad para pacientes en rehabilitación y lo mismo sigue siendo hoy en dia para muchas personas, como lo es el caso de Truwit. “ Es una locura, sobre todo si pienso en dónde estaba hace poco más de un año ”, dijo Truwit, de 24 años, a la periodista Emilie Ikeda de NBC News.

¿Quién es Ali Truwit, la nadadora paralímpica que competirá un año después de haber perdido la pierna por un ataque de tiburón?

Nacida en Darien, Connecticut, Truwit compitió en el equipo de natación de la Universidad de Yale, donde se graduó. Durante un paseo para celebrar su graduación, la joven viajó a las Islas Turcas y Caicos y fue atacada mientras buceaba con una excompañera.

“Un tiburón se acercó y comenzó a atacarnos y a golpearnos agresivamente y a embestirnos desde abajo, y luchamos, empujamos y pateamos, pero muy rápidamente metió mi pierna en su boca”, relató. “Y lo siguiente que supe fue que me había mordido el pie y parte de la pierna”.

“Así que tomamos la decisión en una fracción de segundo de nadar para salvar nuestras vidas, aproximadamente 75 yardas en el mar abierto de regreso al bote”, agregó.

Truwit se sometió a múltiples transfusiones de sangre y cirugías, incluida la amputación, y dijo que no fue fácil adaptarse a su nueva realidad: “Recuerdo que salí del hospital y les pedí a mis padres que agarraran todos mis pantalones cortos, faldas cortas y vestidos cortos y los regalaran”, dijo. “ No quería que nadie viera mi pierna protésica” , agregó.

Finalmente, regresó a la piscina como parte de su rehabilitación, y su exentrenador, Jamie Barone, salió de su retiro para ayudar a Truwit con su recuperación. “Sin dudarlo, es la trabajadora más esforzada que he conocido”, dijo Barone.

París 2024 - Ali Truwit Ali Truwit en una entrevista con The Associated Press, en Stamford, Connecticut, el 2 de agosto de 2024. (AP Photo/Julia Nikhinson) (Julia Nikhinson/AP)

“Si en algún momento me hubiera enviado un mensaje de texto o me hubiera llamado y me hubiera dicho: ‘¿Sabes qué? Hoy me voy a quedar en cama y voy a llorar’, todo el mundo habría dicho: ‘Está bien. Tómate el día, haz lo que quieras’”, explicó. “Ni una sola vez. Nunca ha faltado a un día de práctica”.

Aunque regresó al agua para trabajar en su recuperación, inicialmente, poco a poco se fue fijando objetivos aun más grandes y el año pasado volvió a competir, ganando una medalla en el Campeonato Nacional de Natación Paralímpica de Estados Unidos en diciembre de 2023. Y unos meses después, se clasificó para los Juegos Paralímpicos.

Truwit competirá en las pruebas femeninas de 400 m libre, 100 m libre y 100 m espalda en los Juegos Paralímpicos de París 2024, que comienzan este 28 de agosto.