En un auto naranja Lando Norris le arruinó la fiesta a Max Verstappen en el GP de los Países Bajos

ZANDVOORT, Países Bajos (AP) — Durante las tres últimas temporadas de la Fórmula Uno, el Gran Premio de los Países Bajos repetía la siguiente imagen: el neerlandés Max Verstappen cruzaba primero la meta en su Red Bull, la recta principal se iluminaba con fuegos artificiales y desde las tribunas salía un humo naranja por el festejo de los hinchas, ya que ese color representa deportivamente al país.

Este domingo solo se dio una de esas cosas, los fuegos artificiales, ya que el ganador fue el británico Lando Norris y el único color naranja fue el de su auto McLaren que le dio una paliza en rendimiento al Red Bull de Max Verstappen, que terminó en el segundo lugar.

Norris supo corregir a tiempo su error

El británico partía desde la pole, pero apenas se apagaron las luces del semáforo se repitieron sus errores en la largada y Verstappen ya era primero al terminar la recta principal.

Norris no bajó los brazos y rebasó al campeón del mundo en la primera curva de la vuelta 18. Desde ahí el Red Bull del neerlandés no le pudo seguir el paso y el equipo no cometió errores con las estrategias de paradas en boxes.

“Estaba muy calmado después de la primera curva”, señaló Norris. “ A lo mejor porque estoy acostumbrado a quedarme rezagado en la largada. Estoy preparado para esas situaciones. Estaba calmado y nada más me decía: ‘¿Qué puedo hacer ahora?’ ”

Al final, Norris superó a Verstappen con un sideral margen de casi 23 segundos, la mayor diferencia de la temporada y se convirtió en el primer piloto que derrota a Max en Zandvoort, la casa del reinante campeón de la Fórmula Uno.

Charles Leclerc de Ferrari completó el podio tras resistir los embates de Oscar Piastri, el compañero de equipo de Norris.

Se estira la sequía de Verstappen

Verstappen lleva cinco carreras consecutivas sin ganar, su mayor sequía sin victorias desde 2020. También perdió la aureola de ser el único piloto que había ganado el GP de Países Bajos desde que volvió al calendario de la F1 en 2021. Norris es el primer piloto de McLaren que gana en este país desde Niki Lauda en 1985.

Verstappen insinuó que “algo anda mal últimamente con el monoplaza”, lo cual Red Bull deberá resolver para poder lidiar con sus problemas de falta de ritmo y desgaste de neumáticos.

En el campeonato de pilotos, el neerlandés mantiene una ventaja cómoda, aunque pasó de 78 a 70 puntos sobre Norris.

El español Carlos Sainz Jr. quedó quinto con el otro Ferrari y el mexicano Sergio Pérez, el compañero de Verstappen en Red Bull, entró sexto, por delante de los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton.

En una muestra de lo mal que le ha ido a Pérez en las carreras más recientes, el sexto lugar fue su mejor resultado desde que quedó cuarto en el Gran Premio de Miami en mayo.