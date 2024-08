Real Madrid somete 3-0 a Valladolid

El adolescente brasileño Endrick, ingresó por Kylian Mbappé en los últimos minutos del partido y anotó en la agonía del tiempo de descuento para sellar la victoria 3-0 del cuadro merengue ante Valladolid el domingo.

Fue la primera victoria de los campeones reinantes en la Liga española tras arrancar con un empate 1-1 de visita a Mallorca el pasado fin de semana.

PUBLICIDAD

El volante uruguayo Federico Valverde abrió la cuenta con un tiro libre a los 50 minutos y Brahim Díaz facturó el segundo tanto a los 88.

Mientras que Endrick mandó a las redes su primer disparo a puerta, Kylian Mbappé se fue en blanco en su primera presentación en el estadio Santiago Bernabeú como jugador del Madrid. El astro francés fue víctima de un par de grandes atajadas del arquero Karl Hein.

“Nos costó mucho, no encontrábamos el funcionamiento bueno que quería el entrenador”, comentó Valverde. “Nos faltó actitud al atacar, estábamos muy pasivos. En la segunda parte se mejoró mucho”.

La victoria dejó a los merengues con cuatro unidades, dos atrás de los líderes Celta de Vigo y Barcelona, que han saldado con triunfos sus primeros partidos.

Valladolid quedó con tres puntos, después de no poder acabar con un ayuno de 25 años sin triunfos en el Bernabéu, desde el 1-0 de la campaña 1999-2000. En su anterior visita a la capital española sufrieron una goleada 6-0 en la campaña 2022-2023.

PUBLICIDAD

Después de una primera mitad en la que el equipo blanco se atascó, pese a contar con Mbappé, Vinicius Júnior y Rodrygo Goes en el ataque, los aficionados expresaron su descontento con rechiflas.

Un disparo cruzado de Mbappé, que desvió Hein a los 10 minutos, había sido el único saldo positivo del Madrid en el transcurso del primer tiempo, en la que se estrellaron con el despliegue defensivo de los visitantes.

El técnico Carlo Ancelotti resaltó el desempeño de Mbappé: “Es un delantero espectacular, muy rápido... ha tenido 3-4 situaciones. No hace falta que vaya por la izquierda o por la derecha, al final va a marcar goles”.

La anotación de Valverde, con un tiro libre cruzado y rasante, dio ánimo a sus compañeros, que subieron las revoluciones en busca de sellar la victoria con una segunda anotación y evitar una sorpresa, como les sucedió la semana pasada en su visita a Mallorca.

Raúl Moro tuvo una opción para marcar por los visitantes poco después de verse en desventaja al recibir el balón dentro del área sin marca, pero resolvió con un disparo que se fue por encima del marco.

Díaz hizo al segundo tras dominar un paso en profundidad de Diego Militao y definir con un tiro bombeado al enfrentarse a Hein.

Endrick ingresó a los 86 por Mbappé y gritó su gol después de controlar un pase de Díaz en el borde del área, definiendo con un derechazo al primer palo Procedente del club brasileño Palmeiras, Endrick se sumó al Madrid esta temporada tras cumplir los 18 años.

“Tiene muy buena pinta”, comentó Ancelotti. “En su gol, ha mostrado sus cualidades. Muy potente en el golpeo, es un delantero centro de área”.

El Madrid no contó con el mediocampista Jude Bellingham, quien sufrió a media semana una lesión muscular que lo tendrá alejado de los campos un mes. Su posición en el once titular fue ocupada por Arda Güler.

La jornada continuará más tarde con los duelos Atlético de Madrid vs. Girona, Leganés vs. Las Palmas y Alavés vs. Real Betis.