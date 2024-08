Lando Norris supera a Max Verstappen para llevarse el ‘pole’ del Grand Prix de Holanda

ZANDVOORT, Holanda (AP) — Max Verstappen no es invencible en casa.

Después de las vacaciones de la Fórmula Uno, Lando Norris se apoderó del pole position del Gran Premio de Holanda tras completar el sábado una fenomenal clasificación en su arremetida para superar al reinante tricampeón.

El siguiente objetivo del piloto de McLaren será romper la racha de victorias de Verstappen en el circuito de su país y reducir más la ventaja del neerlandés en lo más alto de la clasificación general.

Con ráfagas de vientos del mar del Norte generando condiciones impredecibles para los pilotos, la última vuelta de Norris eclipsó al resto, sacándole casi cuatro décimas de segundo a su rival de Red Bull.

“Ha sido un día increíble”, dijo Norris. “Ha salido todo perfecto. Max ha estado rápido todo el fin de semana, y seguro que luchará mañana”.

Verstappen, quien el domingo disputará su Gran Premio número 200, obtuvo la pole y salió victorioso en cada una de las tres carreras escenificadas en el circuito de Zandvoort desde que el Gran Premio de Holanda regresó al calendario en 2021.

“Nos ha faltado un poco de ritmo durante toda la clasificación”, comentó Verstappen, advirtiendo que será complicado darle alcance a Norris el domingo. “Me gustaría intentar ganar, pero cuando quedas a más de tres décimas en la clasificación, creo que tenemos que ser realistas. Simplemente intentaré hacer una buena carrera mañana”.

Norris se encuentra 78 puntos de Verstappen cuando faltan diez carreras por disputar en la temporada.

El australiano Oscar Piastri fue el tercero más rápido con el segundo McLaren.

Norris ha largado en la pole en tres ocasiones anteriores, pero nunca ha podido emerger victorioso. Para conseguir la segunda victoria de su carrera y acercarse a Verstappen, el británico deberá hacer un cambio total.

“Me ha tocado estar al frente muchas veces. Soy consciente que mis estadísticas no son las mejores en ese sentido y, en la mayoría de las veces, he retrocedido”, admitió Norris.

“Pero así es cómo han salido las cosas y he trabajado fuerte para cambiar esa tendencia", añadió. “Pero es algo que no me afecta. Saldrá mañana para tratar de silenciar las críticas”.

Había sido un fin de semana lluvioso y ventoso — con aguaceros en dos de las tres sesiones de práctica — pero se mantuvo seco durante la clasificación.

McLaren presentó modificaciones para su monoplaza y la clasificación mostró la más reciente pista de que tiene la potencia para plantarle cara a Red Bull.

El mexicano Sergio Pérez, con el segundo Red Bull, arrancará en la quinta posición. Fue superado en los minutos finales por el británico George Russell (Mercedes), pero se sintió más optimista tras el bajón que ha tenido esta temporada.

“Lo positivo del fin de semana, más que la posición es que hemos entendiendo lo que está pasando con el auto", dijo Pérez. "Hemos encontrado mucho en las vacaciones. Como equipo nos ha servido bastante. Hemos llegado aquí y lo hemos confirmado. Ha sido una sorpresa”.

“A partir de aquí nos podemos enfocar en las limitaciones que hemos tenido y todas las mejoras enfocarlas en ello”, añadió. "McLaren está muy sólido pero creo que mañana les podremos pelear”.

La segunda parte de la sesión clasificatoria deparó dos grandes sorpresas: el español Carlos Sainz Jr. quedó undécimo con Ferrari y el siete veces campeón Lewis Hamilton, quien viene de ganar la última carrera en Bélgica, figuró 12do con Mercedes.

El estadounidense Logan Sargeant no pudo participar en la clasificación tras un aparatoso choque durante las prácticas matinales del sábado que dejó su Williams en llamas.